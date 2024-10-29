Найбільше змін стосуються перехрестя вул. Стрийська – Рубчака

Виконавчий комітет Львівської міської ради у вівторок, 29 жовтня, затвердив зміну організації руху на окремих ділянках вул. Стрийської, яка передбачає збільшення виділених смуг для громадського транспорту, впорядкування пішохідних переходів та тротуарів. Усі роботи співфінансуватимуть забудовники, які будують поблизу цих перехресть.

Йдеться про перехрестя вул. Стрийська – Рубчака, реконструкцію якого профінансує ТзОВ «Атріум Естейт», будівництво третьої смуги для руху громадського транспорту та облаштування пішохідної зони з велодоріжкою на перетині вул. Карла Мікльоша – вул. Стрийської, яке співфінансуватиме ТзОВ «Грін Плаза Львів» та зміну ОДР на перехресті вул. Наукової – вул. Стрийської – просп. Святого Івана Павла ІІ.

Нова схема організації дорожнього руху на вул. Стрийській у Львові

Керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів, що проєкт зміни ОДР на вул. Стрийській розробили у співпраці та при фінансуванні Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

«Ключові зміни, які ми тут передбачаємо, – це запровадження пріоритету громадського транспорту, зокрема, відокремлених смуг. Ми пропонуємо використати наявну ширину проїжджої частини. На основному відрізку вул. Стрийської є три смуги ненормативної ширини. Загальна ширина становить 12,6 м і ми в межах цієї ширини можемо облаштувати з трьох смуг чотири», – поясив Олег Забарило.

Для легкових авто на вул. Стрийській так і залишиться по три смуги в кожному напрямку, натомість для громадського транспорту діятиме виділена четверта смуга. Реалізувати цю схему будуть у кілька етапів, а по кожному перехрестю розроблять окрему схему, яку ще мають погодити з поліцією. Роботи розпочнуть у 2025 році із найменш проблемних з точки дору ОДР відрізків.

Нагадаємо, що раніше оновлену схему організації дорожнього руху на вул. Стрийській затвердила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Детальніше переглянути, в чому суть змін, можна у матеріалі ZAXID.NET.

Додамо, що реконструкція перехрестя вул. Стрийської та Героїв Майдану не входять до цього проєкту, оскільки ця ділянка залежить від майбутньої організації громадського простору на вході до Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького і в Стрийський парк. На ділянці від вул. Літньої до Стрийського ринку теж планують впроваджувавати зміни. Однак, робитимуть це в межах іншого окремого проєкту, який передбачає реорганізацію на вказаній ділянці вул. Стрийської та вул. Руставелі.