Найбілижчі переходи у цьому районі розташовані на перехресті вул. Стрийської з вул. Володимира Великого і Науковою

На перехресті вулиць Стрийська – Рубчака у Львові облаштують пішохідний перехід. Відповідну петицію підтримали депутати Львівської міськради на засіданні 6 липня.

27 травня 2022 року на сайті електронних петицій львівʼянка Ліліана Барбанюк зареєструвала петицію про облаштування пішохідного переходу на перехресті вулиць Стрийська – Рубчака. 24 серпня ця петиція набрала необхідні для розгляду 500 голосів.

Найближчі пішохідні переходи на вул. Стрийській облаштовані біля перехрестя з вул. Володимира Великого та Науковою. Керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило зазначив, що питання нової організації дорожнього руху в цьому районі необхідно винести на розгляд міської комісії безпеки дорожнього руху, зобов'язавши відповідального за благоустрій облаштувати пішохідний перехід.

Однак депутати таки підтримали петицію. Тепер департамент міської мобільності має розробити дорожню карту для реалізації цієї петиції.