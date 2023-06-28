Вздовж відремонтованого тротуару становлять освітлення, лавки, урни

На вул. Стрийській у Львові замостять тротуар протяжністю 1,2 км. У середу, 28 червня, розпочали роботи. На хіднику, який починається від вул. Вернадського до пр. Святого Івана Павла ІІ, постелять нову кольорову тротуарну плитку, встановлять опори освітлення, лавки, висадять нові дерева і кущі та облаштують п’ять підвищених пішохідних переходів.

Голова Сихівської районної адміністрації Андрій Зозуля зазначив, що це фактично відновлення проекту, який розпочали кілька років тому. Тоді встигли зробити небагато.

«Це буде облаштування тротуару з фрагментами узору, вимощеного кольоровою плиткою сірого і гірчичного кольору. І це буде також свого роду громадський простір, адже вздовж усього тротуару буде облаштоване освітлення, висаджено зелені насадження та встановлено вуличні меблі – лавочки і урни для сміття», – розповів голова Сихівської РА Андрій Зозуля.

Вартість робіт на протяжності 1230 м тротуару становить 16,9 млн грн. За словами голови РА, цього року у бюджеті передбачили 7 млн грн.

«За умови додаткового виділення коштів, об’єкт може бути завершений цього року. Та якщо ні, то він буде перехідним на наступний рік», – додав Андрій Зозуля.

Сихівська районна адміністрація уточнила, що за проектом, площа тротуарного покриття – 6187 м2, площа газонів – 2952 м2. Там висадять 149 дерев та кущів, встановлять 73 опори освітлення, 36 дорожніх знаків, 48 лавок та 25 урн та влаштують п’ять підвищених пішохідних переходів.