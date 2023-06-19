Громадський простір із пам’ятником створять на межі вулиць Бандери і Коновальця

На вшанування пам’яті Євгена Коновальця у Львові створять громадський простір з пам’ятником йому. Для обрання найкращої пропозиції проведуть архітектурний конкурс. Поки що Львівська міська рада озвучила місце, де такий задум буде втілений.

Майбутній простір буде на території університету «Львівська політехніка», попередньо він дозволив пристосувати її для пам’ятника. Ця частина досі була за огорожею, тепер буде відкритою і стане громадським простором.

«Планується символічно вшанувати його на вулиці Бандери, де вона перетинається якраз з вулицею Коновальця. Це така буде стартова точка вулиці Коновальця, яка далі вона йде в напрямку півдня міста. І в цьому місці планується створити такий не просто пам’ятник і не просто простір, а симбіоз», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Виконавчий комітет ЛМР 3 липня оголосить всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на проектну пропозицію громадського простору з пам’ятником Євгену Коновальцю.

«Ми хочемо якісне архітектурне рішення, якісне вписання в ландшафт – це не буде великий монументалізм, це буде таке м’яке акуратне архітектурне рішення. Тим не менш, окрім простору, це буде таке вшанування монументальне з точки зору пам’яті, це буде художній об’єкт, який вшановує пам’ять Євгена Коновальця», – пояснив Антон Коломєйцев.

Для найкращого рішення поєднають зусилля митців, скульпторів і архітекторів. Фіналісти конкурсу отримають премії. За перше місце – 150 тис. грн, 2 місце – 100 тис. грн, а 3 – 50 тис. грн.

Нагадаємо, рішення збудувати у Львові пам’ятник Євгену Коновальцю міськрада прийняла ще у 2021 році. Один з ідеологів українського націоналізму, полковник армії УНР, командир Січових Стрільців, голова Проводу українських націоналістів (1927) та перший голова ОУН (з 1929 року) Євген Коновалець народився у селі Зашків, яке тепер належить до львівської громади. У будинку, де він народився, працює музей.