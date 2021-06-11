Євген Коновалець був командиром командиром Січових Стрільців та одним із ідеологів українського націоналізму

У Львові планують встановити пам’ятник командиру Січових Стрільців Євгенові Коновальцю. Про це у п’ятницю, 11 червня, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За словами Москаленка, 14 червня, у 130 день народження Євгена Коновальця, львівська мерія оголосить всеукраїнський конкурс на найкращий проект пам’ятника.

«Євген Коновалець є однією з ключових постатей у становленні української ідентичності. В понеділок на засідання виконавчого комітету виносимо на затвердження проект рішення про оголошення конкурсу на кращу концепцію пам’ятника легендарному Євгену Коновальцю у Львові», – повідомив Андрій Москаленко.

У проекті рішення виконкому вказано, що замовником архітектурного конкурсу буде Галицька районна адміністрація. Андрій Москаленко уточнив ZAXID.NET, що місце встановлення пам’ятника Євгену Ковальцю визначать пізніше.

Один із ідеологів українського націоналізму Євген Коновалець був полковником Армії УНР, командиром Січових Стрільців, головою Проводу українських націоналістів (1927) та першим головою ОУН (з 1929 року). У будинку в Зашкові, де народився Євген Коновалець, працює музей.

У Львові на честь Євгена Коновальця названа вулиця у Франківському районі, яка сполучає вул. Степана Бандери з вул. Івана Труша. Вулиця отримала назву Коновальця у 1992 році.