Модель пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту австрійського скульптора Себастьяна Швайкерта

На площі Маланюка у Львові встановлять перший в світі пам’ятника Францу Ксаверу Моцарту, якого часто називають «львівським Моцартом». Ініціаторами цього стали міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, наукове товариство Mozartiana Galicia та Міжнародна фундація Моцартеум у Зальцбурзі (Австрія). Подію буде приурочено до 230-річчя від народження композитора.

У 2021 році в рамках п'ятого ювілейного фестивалю LvivMozArt відзначається 230-річчя з народження патрона фестивалю, Франца Ксавера Моцарта. Для вшанування композитора заплановано низку проектів, що мають привернути увагу всього світу до історії сина Моцарта у Галичині. Чільне місце серед них займе пам’ятник.

Франц Ксавер Моцарт (1791 – 1844) – видатний композитор, диригент, педагог, культурний діяч та просвітник, який майже 30 років свого життя присвятив культурному розвитку Львова та Галичини, молодший син відомого віденького генія, Вольфганга Амадея Моцарта. Франц Ксавер заснував у Львові перше Музичне товариство ім. Св. Цецилії та влаштовував з ним численні концерти, в наслідок чого про культурне життя тодішнього Львова з міжнародної преси дізнавалася вся Європа. Так, саме у Львівському храмі Соборі Св.Юра він вперше організував виконання Реквієму свого геніального батька, на 15 років випередивши відповідну усталену європейську традицію вшанування композитора.

«У ювілейний рік Франца Ксавера Моцарта Львів поряд з культурними столицями, такими як Відень, Зальцбург, Прага, Лондон, Сівілья, Берлін, Брно, Гавана, отримає пам'ятник Моцарту як позачасовий символ значення культури та особливо класичної музики, що назавжди змінить обличчя міста в міжнародному сприйнятті та повноцінно перетворить місто на важливий пункт на карті династії Моцартів», – вважають ініціатори проекту.

Для реалізації проекту залучено відомого австрійського скульптора Себастьяна Швайкерта. Він народився у 1966 році у Німеччині, навчався в мистецьких академіях Берліна, Відня та Бремена. Його роботи регулярно беруть участь в міжнародних виставках та конкурсах. Скульптор викладає у Віденській академії мистецтв та має власні ательє у Відні та Зальцбурзі.

Створена модель пам’ятника показує сина Моцарта у символічному диригентському русі, з перебільшеною старовинною бароковою перукою, яка символізує його зв’язок з легендарним батьком, відповідальність перед славою якого він все життя відчував, а також з його дідом Леопольдом, основоположником музичної династії Моцартів. Поза та театральний диригентський жест означають зв’язок Моцарта-молодшого зі Львовом, коли він кілька років поспіль він був капельмейстером, а пізніше – головним диригентом Цісарсько-королівського привілейованого міського театру, а також диригентом та засновником відомого у Львові Товариства Св. Цецилії.

«Метою фестивалю LvivMozArt є збереження і розвиток класичної музичної спадщини. Створення сучасної скульптури Моцарту поставить Львів в один ряд з такими містами як Відень, Зальцбург та Бонн, які переосмислили вклад класиків Моцарта та Бетховена, що народились чи працювали там, створивши на відзначення ювілеїв цих композиторів скульптури в сучасних мистецьких тенденціях. Це не тільки стане туристичною родзинкою, а і підтвердить, що класична музика - не музейний експонат, що відноситься до конкретної історичної епохи, а є безперервною культурною традицією, яка об‘єднує покоління крізь століття, держави та кордони. Так і Моцарт – більше, ніж пів століття радянських заборон, повернеться до міста, яке він обрав своєю музичною Батьківщиною, щоби нагадати всім про європейську історію Львова», – коментує подію диригентка, засновниця фестивалю Оксана Линів.

Пам’ятник має бути встановлений на площі Маланюка. Саму площу планують перетворити на мистецький осередок, де поряд з пам’ятником Моцарта можна буде проводити опен-ейр події, камерні концерти, мистецькі заходи для дітей, театральні перформанси, події фестивалю LvivMozArt та ін. Незамінним атрибутом цього простору стане встановлення вуличного фортепіано, яке буде запрошувати до музикування львів’ян та гостей міста, створюючи особливий настрій площі.

Так виглядатиме пам'ятник на площі Маланюка

Запланована дата відкриття пам’ятника – 26 серпня 2021 року.

Нагадаємо, міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, заснований у 2017 році диригенткою Оксаною Линів, присвячений постаті Франца Ксавера Моцарта. У 2019 році фестиваль, перший та єдиний представник зі східної Європи, увійшов до європейської асоціації European Mozart Ways, яка об’єднує фестивалі, музичні спілки та товариства міст, історично дотичних до династії Моцартів.