Огородження турнікетами не впливає на безпеку дорожнього руху

Міська комісія з безпеки дорожнього руху у понеділок, 3 липня, погодила демонтаж огороджувальних турнікетів на низці ділянок у Львові. Ідеться про демонтаж близько 600 м огорожі на 11 ділянках, повідомив керівник управління транспорту міськради Львова Орест Олеськів.

Турнікети огородження демонтують на таких ділянках в центрі:

Вул. Дорошенка, 52-58;

Вул. Дорошенка, 63;

Вул. Словацького;

Вул. Саксаганського;

Площа Данила Галицького;

Вул. Гавришкевича;

Вул. Підвальна (біля «Арсеналу»);

Вул. Шпитальна (парна сторона).

Поза центральною частиною Львова турнікети приберуть на таких ділянках:

Вул. Володимира Великого, 61;

Вул. Сахарова (на перехресті з вул. Кстелівка і до перехрестя з вул. Горбачевського);

Вул. Луганська – пр. Червоної Калини.

Турнікети остаточно мають прибрати до середини серпня.

За словами Ореста Олеськів, пропонувалося демонтувати паркани вздовж доріг ще на 4-х ділянках, але комісія таке рішення не погодила.

У міськраді кажуть, що це огородження не впливає на безпеку дорожнього руху. А Орест Олеськів додає, що воно навпаки погіршує безпеку руху, адже створює для водіїв хибне відчуття безпечної дорожньої обстановки, що може провокувати перевищення швидкості.

«В Україні діють норми, що регулюють встановлення такого огородження. І вони чітко кажуть, в яких випадках воно потрібне. Йдеться, зокрема, про дитячі заклади, місця з обмеженою оглядовістю, над підземними переходами», – говорить також керівник управління вуличної інфраструктури Павло Сирватка.

У міськраді також повідомили, що у Львові опрацювали понад 50 локацій, де доцільно прибрати турнікети, тому що в цих конкретних місцях вони не покращують ситуацію з безпекою дорожнього руху, в той же час вимагають витрат на утримання та оновлення. Часто таке огородження заважає прибиральній техніці, а в деяких локаціях навіть небезпечне, адже створює уявне відчуття безпеки як для водія, так і для пішохода, хоча насправді несе додаткову небезпеку, бо у випадку ДТП працює як шрапнель і збільшує силу ураження.