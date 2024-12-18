З 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності нові правила щодо оформлення договору міжнародного страхування «Зелена картка» (ЗК) для водіїв. Про це розповів директор Бюро «Зелена картка» Олександр Салайчук у коментарі виданню LIGA.net у вівторок, 17 грудня.

Одним з головних нововведень є те, що водії автомобілів не зможуть скористатися полісом «Зелена картка» одразу після його оформлення. Оскільки з 1 січня 2025 року оформлений безпосередньо перед перетином кордону договір почне діяти лише наступного дня після його укладення.

«У водія, для того, щоб в’їхати на територію країн-членів системи "Зелена картка", має бути дійсний сертифікат для в'їзду. Без нього водій може бути не допущений до в'їзду в іншу державу. У день оформлення договір не надає страхового покриття для поїздок за кордон», – пояснив Олександр Салайчук.

У Бюро зауважують, що за відсутність автострахування «Зелена картка» у країнах, що входять до системи «Зелена картка», передбачені штрафи. У Європі ці штрафи становлять від 150 до 1 000 євро.

«Окрім того, у разі ДТП без відповідного страхового покриття, водій не тільки понесе відповідальність за відсутність обов’язкового страхування, а й буде самостійно відшкодовувати збитки», – зауважив Салайчук.

Окрім цього, до ключових змін у міжнародному страхуванні «Зелена картка», які наберуть чинності у 2025 році, також належать:

вільне ціноутворення за договорами міжнародного страхування «Зелена картка». З 2025 року страхові компанії в Україні отримають можливість самостійно визначати розмір страхової премії, базуючись на внутрішніх критеріях оцінки ризиків та інших ринкових факторах;

перехід на електронний формат «Зеленої картки». З початку 2025 року всі країни-члени системи повинні будуть визнавати електронні сертифікати (передбачено відповідним рішенням Генеральної Асамблеї). Водії зможуть пред’являти цифровий страховий сертифікат, до прикладу, у PDF-файлі на своєму смартфоні.

Нагадаємо, «Зелена карта» – це поліс міжнародного страхування, який забезпечує покриття відповідальності власників авто в разі ДТП за межами країни. Поліс відшкодовує збитки потерпілим, проте не покриває витрати власника авто.

Для оформлення зеленої карти необхідно мати: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт й ідентифікаційний код. Поліс можна оформити в офісах страхових компаній, які є членами Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ), або онлайн, повідомило видання «Голос України».