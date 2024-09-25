Зміни в умовах «автоцивілки», про які варто знати водіям

Нещодавно ухвалена нова редакція Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» змінить умови укладення договору «автоцивілки» та підвищить страховий захист за ним. Дізнайтеся, які нововведення варто очікувати вже незабаром.

Ключові зміни, про які слід знати водіям та іншим учасникам дорожнього руху

Перше важливе нововведення – це скасування державного регулювання цін на «автоцивілку». Тепер страхові компанії зможуть самостійно формувати ціни для кожного клієнта. Ціна залежатиме від персональної історії водія у попередніх періодах страхування, кількості ДТП у минулому та інших факторів. Обережні водії можуть розраховувати на нижчу ціну поліса, тоді як для тих, хто часто потрапляє в аварії, «автоцивілка» подорожчає.

Ще однією важливою зміною є збільшення страхових виплат потерпілим у ДТП. Якщо раніше максимальні суми виплат становили 160 тис. грн на відшкодування шкоди майну та 320 тис. грн за шкоду здоров’ю на одного потерпілого, то вже з 2025 року вони збільшаться до 250 тис. грн і 500 тис. грн відповідно. Це значно поліпшує захист постраждалих.

Новий закон також впроваджує обов’язкову модель прямого врегулювання збитків. Тепер водії, які постраждали в ДТП, зможуть звертатися за компенсацією до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця. Це дасть змогу спростити та прискорити процес отримання виплат та/або відновлення автомобіля після аварії.

Крім того, оновлене законодавство передбачає скасування франшизи за договорами «автоцивілки» – частки коштів, яку водій мав сплачувати самостійно. Це створить передумови для відшкодування страховиком всієї вартості ремонту автомобіля.

Розрахунок страхової виплати відбуватиметься без урахування зносу. Для розрахунку вартості ремонту автомобілів з терміном експлуатації до п’яти років ураховуватиметься вартість нових запчастин, а для автомобілів віком від шести років і більше – вартість запчастин-аналогів.

Для відновлення автомобіля після ДТП страховик буде зобов’язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. У разі відмови від здійснення оплати на СТО виплата здійснюватиметься на поточний / платіжний рахунок потерпілого.

Важливо пам’ятати, що часто причиною відмови у страховому відшкодуванні є здійснення самостійного ремонту транспортного засобу до огляду страховиком, а також невчасне подання заяви на страхове відшкодування.

Зміни, які передбачає новий закон про «автоцивілку», не лише посилять захист водіїв та інших учасників дорожнього руху, а й сприятимуть розвитку ринку страхових послуг в Україні, наближаючи його до європейських стандартів. Водіям варто ознайомитися із цими змінами, щоб знати, як убезпечити себе від можливих фінансових ризиків у разі ДТП.

Більше про страхування та страхові послуги дізнавайтеся на сайті Національного банку України з фінансової грамотності «Гаразд».

Довідково

Цю публікацію підготував Національний банк України. Її розповсюдження здійснено за підтримки Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу». Погляди, представлені в цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID або Уряду США.

Публікацію підготовлено у межах всеукраїнської інформаційно-просвітницької кампанії #ЗнайСвоїПрава_Страхування. Мета кампанії – захист прав страхувальників і поліпшення знань споживачів про страхові послуги.