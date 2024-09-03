Оплата онлайн доступна з моменту винесення постанови

Після запуску МВС фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху виникло питання, як відстежити наявність штрафів. Адже повідомлення будуть відправлятися Укрпоштою не водієві, а власнику конкретного авто і не на фактичну адресу проживання, а на юридичну, тобто за місцем прописки. Тому, щоб точно контролювати наявність штрафів, скористайтесь онлайн сервісами.

Де можна дізнатися про порушення та штрафи

Офіційний сайт МВС України та офіційний мобільний застосунок «Штрафи ПДР»:

аndroid;

IOS;

чатбот «Штрафи ПДР» (@ShtrafyPDRbot).

За допомогою офіційних сервісів можна легко знайти постанови за порушення. Окрім того можна оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов, пише МВС України.

Оплата онлайн доступна з моменту винесення постанови. Тож не треба чекати, поки постанова надійде до вашої поштової скриньки.

Мобільний застосунок «Штрафи ПДР» особливо стане в нагоді тим водіям, які користуються транспортними засобами, що за ними не зареєстровані. Адже після винесення постанови поштове відправлення прийде безпосередньо власнику авто. Натомість застосунок завжди в телефоні, а отже й інформація про винесення постанов завжди під рукою.

Також застосунки мають актуальну інформацію про розміщення на мапі комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Якщо оплата здійснена протягом 10 днів із моменту отримання постанови (або до цього часу, дізнавшись із допомогою застосунків) – можна сплатити лише 50 % від розміру штрафу.

Дія

Найоптимальніший і найшвидший спосіб дізнатися про новий штраф – скористатися застосунком «Дія». Вся інформація про відкриті адміністративні правопорушення автоматично підтягується у сервіс і доступна у відповідному розділі. Так, щоб перевірити свою історію, потрібно: