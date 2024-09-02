Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам

Зазвичай дорожній рух регулюється світлофорами, дорожніми знаками та розміткою, але іноді на жвавих перехрестях або під час відключень світла можна зустріти інспектора-регулювальника, який показує жестами напрямок руху для пішоходів та водіїв. Як не запанікувати і точно знати, куди вам можна повертати, пишуть на офіційній платформі ПДР GreenWay.

Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.

Відповідно до пункту 8.8. Правил дорожнього руху України сигнали регулювальника – це положення його корпуса, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем.

Значення для водіїв автомобілів

Регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас. Руки його розведені вбік, опущені донизу або зігнута перед грудьми права рука з жезлом вліво – рух заборонено в усі сторони. Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора.

Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає жезл, витягнута вперед, тобто до вас – рух заборонено прямо, а направо – рух дозволено. Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч.

Рука регулювальника з жезлом піднята вгору. При цьому він стоїть до вас будь-яким боком – цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає «Увага» і жовтий сигнал світлофора. Автомобілі (як і усі інші учасники дорожнього руху) мають покинути перехрестя, рух транспорту заборонено.

Регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом – дозволяється їхати у будь-якому напрямку: направо, наліво, прямо, а також розвертатися. Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора.

Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті і притиснуті до грудей – можна їхати прямо або направо, спочатку пропустивши пішоходів. Такий сигнал означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту.

Коли регулювальник руху стоїть до вас обличчям або спиною – прямо їхати вам не можна. Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.