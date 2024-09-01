Важливо зберігати спокій та ввічливість під час взаємодії з іншими учасниками ДТП та правоохоронними органами

ДТП, навіть, якщо воно незначне, – це завжди стресова ситуація і важливо зберігати спокій і діяти правильно. Про перші дії після ДТП пише «Твоя машина».

Безпека

Першочергове завдання водія – забезпечити безпеку учасників ДТП та оточуючих. Якщо це можливо, переведіть транспортні засоби у безпечне місце, але робити це варто лише за крайньої необхідності, коли авто створює пряму загрозу для оточуючих. В інших випадках варто дочекатися поліції, щоб вона зафіксувала точне положення транспортного засобу після ДТП. Переміщення машини без крайньої потреби може в подальшому створити проблеми при встановленні істини по справі, а також спровокувати суперечки зі страховою компанією. Встановіть аварійні вогники і за необхідності використовуйте попереджувальні знаки. Це допоможе уникнути додаткових аварій та забезпечить безпеку на дорозі.

Подбайте про постраждалих

Якщо є постраждалі, негайно викличте екстрену медичну допомогу за номером 103. Поки очікується прибуття медичних фахівців, надайте першу домедичну допомогу, якщо у вас є необхідні навички.

Сповістіть правоохоронні органи

Після надання першої допомоги та забезпечення безпеки місця ДТП необхідно викликати поліцію за номером 102. Правоохоронці, які прибули, проведуть оформлення протоколу ДТП і можуть з’ясувати обставини події.

Обміняйтесь даними

Один із важливих кроків після ДТП – обмін даними з іншими учасниками. Вам необхідно отримати таку інформацію:

ПІБ, адреса, та контактні дані водія іншого транспортного засобу;

марка, модель та державний номер транспортного засобу;

дані страховки (номер полісу, страхова компанія);

також корисно запам’ятати місце та час ДТП, а також наявність свідків.

Зробіть фотографії

Для більш ефективного розслідування та врегулювання страхових питань зробіть фотографії пошкоджень транспортних засобів та загальний вигляд місця події. Складіть описовий протокол, включивши до нього всі деталі та обставини.

Дотримуйтесь спокою

Важливо зберігати спокій та ввічливість під час взаємодії з іншими учасниками ДТП та правоохоронними органами. Уникайте конфліктів та намагайтеся вирішити можливі розбіжності мирним шляхом.

Повідомте страхову компанію

Незалежно від ступеня тяжкості події, повідомте про неї страхову компанію. Надайте всю необхідну інформацію та дотримуйтесь їх рекомендацій щодо подальших кроків.