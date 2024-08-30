Дитячі крісла можна розділити на кілька основних видів

Вибір і установка дитячого автокрісла – одне з найважливіших завдань для кожного з батьків. Безпека дітей є пріоритетом, тому варто знати, як зробити правильний вибір і як правильно встановити крісло в машину. Про критерії вибору автокрісла пише Сolina.

Чому автокрісло важливе

Безпека: автокрісло необхідне для захисту вашої дитини в разі аварії або різкого гальмування. Діти набагато частіше отримують травми в разі зіткнення, тому правильно підібране автокрісло є абсолютною необхідністю.

Комфорт: крім безпеки, сидіння також сконструйовані таким чином, щоб бути максимально зручними для дітей. Грамотно підібране автокрісло зробить подорож більш приємною як для дитини, так і для батьків.

Різні типи автокрісел

Дитячі крісла можна розділити на кілька основних видів:

1. Крісла для новонароджених: зазвичай мають форму «люльки» і розраховані на дітей до 13 кг.

2. Розкладні сидіння: їх можна використовувати як для новонароджених, так і для дітей старшого віку, змінюючи налаштування.

3. Автокрісла групи 1/2/3: призначені для дітей приблизно від 9 до 36 кг.

4. Бустери: для дітей старшого віку, зазвичай старше 4 років, яким більше не потрібне традиційне автокрісло.

Стандарти та сертифікація

Переконайтеся, що сидіння сертифіковано за європейським стандартом ECE R44 або i-Size. Це підтверджує, що продукція відповідає найважливішим стандартам безпеки.

Як правильно вибрати автокрісло

1. Вага і зріст дитини: це основні критерії вибору автокрісла. Не ігноруйте їх, адже від правильно підібраного крісла залежить безпека дитини.

2. Сумісність з автомобілем: переконайтеся, що автокрісло підходить для вашої моделі автомобіля.

3. Тип кріплення: виберіть, чи віддаєте ви перевагу системі Isofix чи традиційним ременям. Isofix вважається більш безпечним, але він є не в кожному автомобілі.

4. Бренд та відгуки: читайте відгуки інших користувачів і вибирайте товари відомих і перевірених брендів.

До якого віку і коли використовувати автокрісло

Відповідь на це питання залежить від індивідуальних потреб вашої дитини – її ваги та зросту. В Україні автокрісло потрібно використовувати до досягнення дитиною зросту 145 см, незалежно від віку. Як тільки ці параметри будуть досягнуті, дитина може використовувати звичайний ремінь безпеки.

Коли варто заміняти автокрісло

У міру того, як ваша дитина росте, вам може необхідно буде змінити модель на більшу або іншу (за потребою). Загальне правило полягає в тому, що якщо голова дитини починає виступати над верхнім краєм сидіння, саме час для змін.