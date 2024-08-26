Залежно від потреб водія, можна знайти ще й цікаві гаджети для авто

Щоб зробити свої поїздки на авто більш комфортними, потрібно оснастити його речима, які ви часто використовуєте. Що входить у топ-10 найпопулярніших необхідних речей для водіїв, пише Вilka.

Залежно від потреб водія, можна знайти ще й цікаві гаджети для авто. Найпопулярнішими серед водіїв аксесуарами, що використовуються щодня, є:

Автомобільні зарядки. АЗУ для мобільних гаджетів працюють від прикурювача. Такі зарядки влаштовані інакше на відміну від мережевих і, при цьому, мають суворіші вимоги до експлуатації.

Автомобільні тримачі. Фіксують смартфон, планшет, відеореєстратор у певному положенні з метою збереження від пошкоджень та падінь. Кріплення тримача можливе на дошці, вентиляційній решітці, лобовому склі або торпеді.

Автомобільні FM-трансмітери/модулятори. Є компактними радіоелектронними пристроями для автомобіля. Відтворюють аудіофайли з вбудованої пам'яті або USB флешки.

Відеореєстратор. Пристрої здатні записувати, зберігати та відтворювати відео, які можуть бути дуже необхідні у різних ситуаціях на дорогах. Пристрої записують відео на карту пам'яті, що дозволяє відтворити необхідні дані на смартфоні або ноутбуці.

Парктронік. Пристрій є сукупністю датчиків, які монтуються на бампери, капот і багажник, передають отримані дані на центральний пристрій.

Кабелі AUX. Для підключення смартфона або ноутбука до стереосистеми може знадобитися кабель. Шнури AUX йдуть стандартного розміру (3,5 мм), вони підходять до сучасних смартфонів та гаджетів, у яких використовується такий роз'єм. Кабель такого типу здатний передати весь частотний діапазон сигналу у форматі стерео.

GPS-трекери для автомобіля. Невеликий автономний GPS-трекер дозволяє відстежувати місцезнаходження автомобіля та знайти його у разі викрадення. Існують і «просунуті» GPS-трекери, що дозволяють відстежувати стан замків автомобіля, рівень палива, блокувати двигун по команді.

Навігатор. Пристрої, які прокладають оптимальний маршрут до пункту призначення. Навігатор завжди допоможе знайти правильний напрямок і буде незамінним для тих водіїв, які часто вирушають у незнайомі місця, наприклад по роботі, а також просто для любителів подорожувати.

Антирадар. Своєчасно визначає детектор швидкості. Особливо корисним антирадар буде для тих водіїв, які часто їздять у незнайомі місця, вирушають у далекі відрядження.