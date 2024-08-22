Зверніть увагу, що іноді джерелом неприємного запаху може бути технічна несправність автомобіля

Часто у авто після деякого часу експлуатації з’являються різні запахи – не завжди приємні. Джерелом цього може бути будь-що: бруд, мастило чи пальне, цвіль, волога чи звичайний пил. Як ефективно позбутись неприємного запаху в машині, пише «Автопілот».

Парова очистка: використання гарячої пари допоможе не тільки усунути запах, але й очистити оббивку салону. Після обробки необхідно добре висушити салон.

Озонування: професійне озонування салону дозволяє швидко позбутися неприємних запахів і знезаразити повітря. Цей метод є ефективним, але може бути дорогим.

Натуральні засоби:

Оцет: розпилювання оцту по салону (або залишіть відкриту ємність з оцтом на деякий час) допоможе поглинути запахи.

Кавові зерна: розмістіть мішечки з кавовими зернами у різних місцях салону.

Активоване вугілля: розставте контейнери з активованим вугіллям по салону, особливо ефективно для усунення запаху тютюну.

Цитрусові шкірки: розмістіть шкірки лимона або апельсина в салоні для приємного аромату. Щоправда їх часто доведеться замінювати.

Яблуко: знайдіть велике дозріле яблуко, краще зеленого кольору, виріжте його серцевину і помістіть у салон автомобіля на декілька днів, доки фрукт повністю не висохне. Яблуко ефективно поглине усі неприємні аромати у салоні, включно з запахом тютюнового диму.

Аміак: використовуйте аміак для усунення запахів, але будьте обережні і не забудьте добре провітрити салон після цього.

Ароматизатори та освіжувачі повітря: хоча вони не усувають запах, але можуть допомогти його перебити.

Зверніть увагу, що іноді джерелом неприємного запаху може бути технічна несправність автомобіля, тому в таких випадках рекомендують звернутися до автосервісу для діагностики та усунення проблеми.