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Увімкніть кондиціонер на максимум і направте потік вниз

Літня спека може перетворити ваш автомобіль на справжню сауну, роблячи поїздку некомфортною і навіть небезпечною. Щоб швидко охолодити авто, «За кермом» ділиться ефективними порадами як зменшити температуру повітря всередині машини. відкрийте двері автомобіля, опустіть шибки, у хетчбеку та універсалі варто відкрити також кришку багажника; запустіть двигун і увімкніть вентилятор салону – він допоможе вигнати гаряче повітря, навіть якщо в машині немає кондиціонера; можна закріпити поруч із дефлекторами змочену у воді хустку – це також трохи знизить температуру; корисно кілька разів включити омивач – ви охолодите і лобове скло, і короб притоку повітря, з якого відбувається забір повітря; можна просто рясно полити скло водою з пляшки; увімкніть кондиціонер на максимум і направте потік вниз – важче холодне повітря допоможе теплому піднятися вгору; при цьому опустіть скло з боку пасажира і 5-6 разів відкрийте і прикрийте двері водія: це створить протитиск, який витісняє тепле повітря з відкритого вікна і значно охолодить салон за дуже короткий час; почніть рух з опущеним склом – це допоможе позбутися залишків гарячого повітря; закрийте вікна, ненадовго перемикніть кондиціонер у режим рециркуляції та відрегулюйте потік повітря.

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