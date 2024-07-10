Майже 30% небажаного тепла потрапляє у ваш будинок через вікна

Коли світло вимикають, а на вулиці температура повітря не спадає навіть вночі, то заснути стає все важче. Але за допомогою п’ятьох дієвих лайфхаків від Bob Vila ви можете зробити свій сон комфортнішим навіть без кондиціонера.

Подушка з морозилки

Помістіть подушку у пакет і покладіть її в морозилку на 10 хвилин. Якщо у вашій морозилці для цілої подушки не вистачить місця, тоді заморозьте лише наволочку. Швидке заморожування створить тимчасовий ефект прохолоди, який дозволить вам швидше заснути.

Мокрі простирадла

Секрет цього методу полягає в тому, щоб зволожити повітря і зробити його більш прохолодним. Для цього велике простирадло або ж великий банний рушник намочіть у воді, але не відтискайте його до сухого, він має бути добре зволоженим, але не мокрим. Після того простирадло повісьте біля відкритого вікна, щоб нічний протяг розносив по кімнаті охолоджене від води повітря. Також на нього можна розпорошити воду з пульверизатора, коли простирадло просохне.

Ментоловий чай

Ментол здатний активувати білкові сенсорні рецептори в роті, які змушують нас відчувати холод. Тому продукти з ментолом – м'ята, естрагон, базилік та орегано – створюють відчуття прохолоди. Смак деяких цих напоїв може не сподобатися, але якщо випити перед сном склянку холодного м'ятного чаю з льодом, температура тіла знизиться і ви зможете швидше заснути. До того ж м'ята є чудовим заспокійливим засобом.

Охолодіть точково частини тіла

Якщо вам потрібне негайне охолодження, прикладіть лід до пульсових точок на тілі. Загорніть пакет з льодом у тканину та тримайте холодний компрес на задній поверхні колін, на згині руки, під пахвами або з боків шиї.

Закрийте вікна

Майже 30% небажаного тепла потрапляє у ваш будинок через вікна (особливо ті, що виходять на південь і захід), тому тримайте їх закритими, коли вас немає вдома. Використання штор, жалюзей та віконниць може значно знизити температуру в приміщенні.