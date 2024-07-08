Гірлянди на батарейках можуть працювати до 2-3-х днів

Під час вимкнення електроенергії найчастішим джерелом світла, яке використовують люди, є свічка. Але якщо ви шукаєте більш безпечну альтернативу, тоді варто розглянути інші варіанти.

«УНІАН» пропонує такі варіанти для освітлення приміщень ввечері й вночі, якщо у вашому будинку не виявилося свічки: