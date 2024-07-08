Чим можна освітлювати дім під час відключення світла: альтернатива свічці
Під час вимкнення електроенергії найчастішим джерелом світла, яке використовують люди, є свічка. Але якщо ви шукаєте більш безпечну альтернативу, тоді варто розглянути інші варіанти.
«УНІАН» пропонує такі варіанти для освітлення приміщень ввечері й вночі, якщо у вашому будинку не виявилося свічки:
світлодіодна стрічка: працює від постійного струму і підключається до джерела струму з постійною напругою величиною зазвичай 12 В, рідше 24 В і 5 В, може працювати від батарейок;
гірлянди на батарейках: можуть працювати до 2-3-х днів, а середньому від недорогих батарейок світлодіоди горять 24 години яскраво, потім яскравість буде знижуватися поступово;
світлодіодні ліхтарі: дуже компактні і максимально економно витрачають електроенергію з акумулятора або батарейки;
гасова лампа: в інтернеті такі лампи називаються «туристичні», але для них необхідно запастися і гасом;
генератор: можна використовувати найпростіший, який допоможе включити декілька лампочок і чайник, до прикладу.