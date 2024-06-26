Перші три місяці 2024 року збиток компанії Rivian склав 1,4 млрд доларів

Німецький автогігант Volkswagen оголосив, що інвестує до 5 млрд доларів у конкурента компанії Ілона Маска Tesla – американського підприємства електромобілів Rivian. Гроші Volkswagen планує інвестувати до 2026 року, повідомило у середу, 26 червня, ВВС із посиланням на заяву німецької автокомпанії.

Volkswagen заявила про угоду, яка створить спільне підприємство з Rivian. Домовленість передбачає те, що американська компанія може ділитися технологіями з німецьким автомобільним гігантом.

За даними Volkswagen, компанія спочатку інвестує 1 млрд доларів у підрозділ виробництва електричних вантажівок і позашляховиків, а до 2026 року вкладе у Rivian ще 4 млрд доларів. Зазначається, що після оголошення про масштабну інвестицію акції Rivian різко зросли майже на 50%.

Зазначається, німецька компанія запропонувала цю угоду на тлі загострення конкуренції з американською компанією електрокарів мільярдера Ілона Маска Tesla та китайським підприємством BYD. За даними Statista Market Insights, станом на 2023 рік китайський виробник є лідером, маючи 17,5% з усіх світових продажів, а Tesla – 12,5%. Тим часом Volkswagen має частку всього 4,2%.

Rivian, в яке інвестує Volkswagen, досі не опублікувала квартальний прибуток, а станом на перші три місяці 2024 року взагалі є збитковою. За даними ВВС, з січня по лютий 2024 року чистий збиток компанії склав понад 1,4 млрд доларів.

Партнерство з Rivian надасть Volkswagen негайний доступ до програмного забезпечення компанії, що дозволить використовувати його у своїх авто. Крім того, угода з американською компанією може пришвидшити захід на ринок США, який віднедавна підвищив мито на імпорт китайських електромобілів з 25% до 100%. Раніше в ЄС повідомили, що планують підвищити тарифи на імпорт китайських електрокарів до 38% через «несправедливі субсидії».