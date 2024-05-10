Складання бронемашин Roshel Senator на шасі Ford F-550 на потужностях в Канаді

Канадський виробник бронемашин Roshel планує розгорнути виробництво бронетехніки на території України. Про це заявив генеральний директор компанії Роман Шимонов в інтерв’ю Defense Archives пише сайт «Мілітарний» у п’ятницю, 10 травня.

Він розповів, що нині компанія вже має кілька майстерень по всій Україні, які здійснюють ремонт і обслуговування автомобілів Roshel.

«Окрім цього, ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні. У Roshel працює понад 200 біженців з України тут, у Канаді, які отримали унікальний досвід. Багато з них прагнуть повернутися в Україну і продовжити роботу там», – сказав Шимонов.

На заводах, за словами засновника, активно працюють в три зміни, щоб встигнути виконати всі замовлення і докладають зусиль для підтримки України.

Зокрема, торік уряд Канади замовив 200 «Senator» для України, оцінивши їх 92 млн доларів, або 460 тис. доларів за машину.

Шимонов відзначив, що канадське замовлення на 200 машин було одним з декількох замовлень, спрямованих на підтримку України, і, як і всі інші, цей контракт було виконано достроково.

Roshel від початку широкомасштабного вторгнення передала Україні вже тисячу своїх бронемашин Senator, а в лютому цього року повідомила, що вийшла на рівень виробництва 120 бронеавтомобілів на місяць. Senator здебільшого мають на озброєнні прикордонники.

Що відомо про бронемашини Roshel Senator

Senator – канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.

Машина має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.

Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Senator у варіанті MRAP успішно пройшов серію випробувань та продемонструвала свою придатність. Випробування проводили за стандартом STANAG 4569 AEP55 рівня 2 і 2a/2b. Балістичні та випробування вибухом проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США.

Захист бронемашини має витримувати обстріл кулями калібру до 7,62 × 39 мм на відстані 30 метрів, а також підрив 6 кг вибухової речовини (протитанкової міни) під будь-яким колесом або під днищем машини.

Бронемашина Senator вміщує до 10 військових, має високу прохідність і витримує обстріл кулями калібру до 7,62×39 мм на відстані 30 метрів, а також підрив 6 кг вибухової речовини (протитанкової міни). На даху машини можна розмістити турель з кулеметом або автоматичним гранатометом.