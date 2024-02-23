«Укроборонпром» вироблятиме гвинтівки CZ BREN 2

Компанія «Укроборонпром» отримає ліцензію від Česká zbrojovka a.s. на виготовлення стрілецької зброї. Про це 23 лютого повідомила прес-служба української компанії.

«Акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість„ уклало угоду про наміри з чеською компанією Česká zbrojovka a.s., дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії. Це дасть змогу виготовляти гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2, в Україні та оснастити ЗСУ перевіреною, високоякісною стандартною вогнепальною зброєю, яка посилить їхні оперативні можливості», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що проект передачі технологій виробництва CZ BREN 2 був представлений як ключова ініціатива на Першому міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві наприкінці вересня 2023 року.

За словами генерального директора Česká zbrojovka Яна Заїця, зазначена угода є прямим наслідком успішного застосування чеської гвинтівки Збройними силами України на полі бою.

SAP CZ BREN 2 використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу, наприклад, армія Чеської Республіки, Збройні сили України, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), португальська армія, польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.

Генеральний директор УОП Герман Сметанін підкреслив, що передача технологій від країн-членів НАТО є ключовим моментом для компанії, зумовленим успішним міжнародним партнерством та реформою ОПК.