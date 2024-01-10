Володимир Зеленський під час візиту у Вільнюс

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» співпрацюватиме з чотирма литовськими інноваційними оборонними компаніями. Відповідні листи про наміри підписали у середу, 10 січня, у межах візиту президента Володимира Зеленського у Вільнюс (Литовська Республіка). Про це повідомили у прес-службі «Укроборонпрому».

Йдеться про литовські компанії NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS. Вони спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.

«Дякую за нову оборонну підтримку, щодо якої зараз домовилися, – не просто за допомогу, а за спільне виробництво, зокрема, засобів боротьби з дронами, того, що надзвичайно потрібне на фронті. А також щодо інших напрямів в оборонному виробництві: відповідні документи сьогодні укладені», – написав Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

Також Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі зі Спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен обговорили «важливі питання, подальшу підтримку інтеграції України в НАТО, притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні під час війни проти України».

Окрім того, Литва та Україна мають спільні проекти в енергетичній сфері та спільні інфраструктурні проекти.

До слова, у середу, 10 січня, Литва також оголосила про довгостроковий пакет військової допомоги для України на 200 млн євро. Туди увійдуть бронетранспортери, боєприпаси та системи розмінування.