Про новий пакет допомоги президент Литви оголосив на прес-конференції з Володимиром Зеленським

Литва надасть Україні довгостроковий пакет військової допомоги на 200 млн євро. Про це повідомив у середу, 10 січня, президент Литви Гітанас Науседа.

Про надання пакета військової допомоги Гітанас Науседа оголосив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Український президент прибув до Литви із неоголошеним візитом 10 січня.

Президент Литви зазначив, що перші поставки з пакета допомоги надішлють наприкінці січня. Зокрема, йдеться про боєприпаси, генератори та системи розмінування.

У лютому 2024 року Литва також надасть бронетранспортери М577. Точну кількість озброєння Гітанас Науседа не уточнив. Водночас литовський президент додав, що країна також буде тренувати українських військовослужбовців.

Нагадаємо, наприкінці листопада Литва передала Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли боєприпаси, системи підриву, а також зимове спорядження для військовослужбовців.