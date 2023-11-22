Литва передала Україні три мільйони набоїв

До України прибув новий пакет військової допомоги від Литви, що містить три мільйони набоїв, системи підриву та зимове спорядження. Про це 22 листопада повідомило литовське міноборони.

Йдеться про набої калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. За словами міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, підтримка Вільнюсом Києва залишається непохитною, і Литва реагує на ключові потреби та пріоритети України, формуючи пакети допомоги.

«Надаючи набої, системи дистанційного підриву та обладнання для суворих зимових умов, ми відчутно посилюємо стійкість України до російської агресії», – повідомив він.

Нагадаємо, раніше Литва підтвердила, що передала Україні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності NASAMS та допоміжне обладнання до них. У відомстві не вказують кількість переданих NASAMS, але раніше йшлося про дві установки.