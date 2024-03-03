В Україні під час війни налагодили виробництво аналогів американських бронемашин M113, MaxxPro і Humvee, які вже використовуються в бойових умовах. Про це 2 березня в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Йдеться про БТР «Лис», «Сікач» і «Характерник», які вже довели свою ефективність на полі бою, зокрема під час оборони та відходу українських військ з Авдіївки. За його словами, техніку збирають з наявних матеріалів, використовуючи в тому числі радянські елементи, або виготовляють нові.

«Це все іде в хід, це все уже працює, це все вже використовується в бойових умовах», – сказав Юсов.

Як повідомлялось раніше, компанія «Укроборонпром» отримала ліцензію від Česká zbrojovka a.s. на виготовлення стрілецької зброї за стандартами НАТО – гвинтівок CZ BREN 2. За словами генерального директора Česká zbrojovka Яна Заїця, угода є прямим наслідком успішного застосування чеської гвинтівки Збройними силами України на полі бою.