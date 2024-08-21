Регулярно перевіряйте, щоб всі предмети в багажнику були в хорошому стані та готові до використання

Якщо ви кермуєте уже довгий час, тоді ви точно знаєте, що обов’язково потрібно мати у своєму автомобілі. Але, якщо ви водій-початківець, тоді цей перелік точно стане вам у нагоді.

Обов'язкові предмети:

Аптечка першої допомоги. Перевірте, щоб вона була повна і актуальна, вміщала:

бинти;

пластирі;

антисептики;

турнікет (за можливості);

болезаспокійливі засоби;

жарознижуючі тощо.

Жилет безпеки. Світловідбивний жилет потрібен, щоб забезпечити вашу видимість на дорозі в разі аварії або несправності автомобіля, пише Gazeta.ua.

Трикутник аварійної зупинки. Дорожній трикутник для позначення місця зупинки автомобіля, це особливо важливо в разі поломки чи аварії.

Зимова лопата. Для очищення автомобіля від снігу або льоду в зимовий період.

Домкрат і запасне колесо. Для заміни пробитого колеса. Переконайтеся, що запасне колесо в хорошому стані і що домкрат працює.

Ключі для гвинтів коліс. Для заміни колеса, разом з відповідними інструментами.

Прикурювач. Йдеться про прикурювач, його можна використати для запуску двигуна або спеціальний набір для запуску двигуна від акумулятора (крокодили), якщо акумулятор сідає.

Вогнегасник. На випадок загаряння двигуна чи інших випадків займання.

Трос. Знадобиться у випадку буксирування вашого (за потреби іншого) авто.

Корисні речі, що стануть у нагоді:

Ліхтар. Може стати в нагоді при темряві або в умовах поганого освітлення.

Комплект інструментів:

базовий набір інструментів для виконання дрібного ремонту чи налагодження;

ремкомплект для шин;

ремонтний набір для тимчасового усунення проколів.

Вода та їжа. Невелика кількість води і запас їжі на випадок затримки або тривалої подорожі.

Запасні рідини. Додаткові:

антифриз;

оливу для двигуна;

рідина для гальм.

Покриття для сидінь і захист від дощу. Непромокні чохли або покриття для захисту від вологи.

Ручний пилосос або щітка для чищення. Для підтримки чистоти в салоні автомобіля.

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