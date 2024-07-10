Патрульні з TruCAM стоятимуть на аварійно небезпечних ділянках

У середу, 10 липня, патрульна поліція повідомила про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. Поліцейські з приладами TruCAM працюватимуть на 17 нових ділянках, зокрема, дві з них – у Львівській області на трасах Львів – Рава-Руська та Львів – Самбір – Ужгород.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, на Львівщині визначено нові ділянки для вимірювання швидкості на трасах:

М-09 Львів – Рава-Руська на ділянці Плугів – Підгородне, с. Ясенівці;

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород на ділянці Підгайці – Любовичі.

Тож тепер в області кількість таких місць зросла до понад 20.

У патрульній поліції нагадали, що прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації для більш ефективного контролю швидкості.

«Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху», – зазначили в патрульній поліції.

Місця вимірювання швидкості автомобілів за допомогою приладів TruCAM у Львівській області (фото поліції, клікніть, щоб збільшити)

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.

Водіям нагадали, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень, а у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.