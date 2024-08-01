На найдовшій вулиці Львова облаштують перший «смарт-коридор»
На трьох перехрестях на вул. Зеленій встановлять спеціальне обладнання для поліпшення регулювання руху
До теми
На вул. Зеленій, на ділянці від площі Петрушевича до вул. Івасюка, реалізують інноваційний режим світлофорного регулювання «смарт-коридор». Наразі розпочали перший етап впровадження цього масштабного проєкту.
Раніше у квітні у Львові запустили перше «смарт-перехрестя» на вул. Пасічній – Пирогівка. Як повідомили у львівській мерії, зараз працюють над впровадженням першого «смарт-коридору» на вул. Зеленій.
«У результаті реалізації цього проєкту вдасться швидше пропускати транспортний потік з центральної частини міста, яка значно перенасичена автомобілями, оперативніше реагувати на зміни у дорожньому русі, зменшити черги та затримки транспорту. А це в свою чергу позитивно вплине на стан повітря завдяки зменшенню шкідливих викидів в атмосферу», – каже директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.
«Смарт-коридор» на вул. Зеленій буде запущено на трьох світлофорних об’єктах – на перехрестях з пл. Петрушевича, вул. Дороша та вул. Івасюка. А далі інтелектуальна система у дорожньому контролері, аналізуючи дорожній рух з транспортних детекторів, буде визначати оптимальну тривалість роботи циклу для всіх світлофорних об’єктів на цій ділянці. Це дасть можливість оптимізувати світлофорний цикл і зменшити до мінімуму неефективне використання зеленого сигналу світлофора вздовж коридору.
Для реалізації цього проєкту вже замінили старі дорожні контролери, у яких закінчився термін експлуатації, на цих трьох світлофорних об’єктах та провели фіксовану координацію між світлофорними об’єктами вул. Зелена – пл. Петрушевича та вул. Зелена – вул. Дороша.
«Тепер наші інженери проводять транспортні мікроскопічні моделювання, де обирається оптимальна організація дорожнього руху і параметри налаштування режимів «смарт-перехрестя» та «смарт-коридору», які дозволять максимально швидко та безпечно забезпечити виїзд транспорту з центральної частини міста», – пояснили у «Львівавтодорі».
За інформацією підприємства, для реалізації проєкту ще необхідно провести монтаж і налаштування транспортних детекторів та кнопок виклику пішохідної фази, завершити мікроскопічні моделювання та коригування параметрів роботи та програмування дорожніх контролерів.