Система аналізуватиме роботу світлофорів, щоб поліпшити регулювання руху

На вул. Зеленій, на ділянці від площі Петрушевича до вул. Івасюка, реалізують інноваційний режим світлофорного регулювання «смарт-коридор». Наразі розпочали перший етап впровадження цього масштабного проєкту.



Раніше у квітні у Львові запустили перше «смарт-перехрестя» на вул. Пасічній – Пирогівка. Як повідомили у львівській мерії, зараз працюють над впровадженням першого «смарт-коридору» на вул. Зеленій.

«У результаті реалізації цього проєкту вдасться швидше пропускати транспортний потік з центральної частини міста, яка значно перенасичена автомобілями, оперативніше реагувати на зміни у дорожньому русі, зменшити черги та затримки транспорту. А це в свою чергу позитивно вплине на стан повітря завдяки зменшенню шкідливих викидів в атмосферу», – каже директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

«Смарт-коридор» на вул. Зеленій буде запущено на трьох світлофорних об’єктах – на перехрестях з пл. Петрушевича, вул. Дороша та вул. Івасюка. А далі інтелектуальна система у дорожньому контролері, аналізуючи дорожній рух з транспортних детекторів, буде визначати оптимальну тривалість роботи циклу для всіх світлофорних об’єктів на цій ділянці. Це дасть можливість оптимізувати світлофорний цикл і зменшити до мінімуму неефективне використання зеленого сигналу світлофора вздовж коридору.

Для реалізації цього проєкту вже замінили старі дорожні контролери, у яких закінчився термін експлуатації, на цих трьох світлофорних об’єктах та провели фіксовану координацію між світлофорними об’єктами вул. Зелена – пл. Петрушевича та вул. Зелена – вул. Дороша.

«Тепер наші інженери проводять транспортні мікроскопічні моделювання, де обирається оптимальна організація дорожнього руху і параметри налаштування режимів «смарт-перехрестя» та «смарт-коридору», які дозволять максимально швидко та безпечно забезпечити виїзд транспорту з центральної частини міста», – пояснили у «Львівавтодорі».

За інформацією підприємства, для реалізації проєкту ще необхідно провести монтаж і налаштування транспортних детекторів та кнопок виклику пішохідної фази, завершити мікроскопічні моделювання та коригування параметрів роботи та програмування дорожніх контролерів.