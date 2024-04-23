На світлофорі на перехресті вул. Пасічна – Пирогівка встановили спеціальне обладнання для поліпшення регулювання руху

На вул. Пасічна – Пирогівка у Львові запустили режим світлофорного регулювання «смарт-перехрестя». Завдяки спеціальному обладнанню, система аналізує рух та автоматично підбирає тривалість дозвільних світлофорних циклів для транспорту на кожному напрямку відповідно до потреби.

Як розповіли у «Львівавтодорі», на світлофорному об’єкті встановили сучасний дорожній контролер та відеодетектори. Додаткове обладнання дало можливість фахівцям відділу транспортного планування, моделювання та організації дорожнього руху запрограмувати інноваційний режим керування – «смарт-перехрестя».

«Це інтелектуальна система у дорожньому контролері, яка за допомогою транспортних детекторів збирає інформацію про дорожній рух на кожній смузі на перехресті, аналізує інтенсивність, дистанцію між автомобілями, затримки в русі. На основі цих параметрів щохвилини розраховує пропозицію зеленого сигналу для відповідного напрямку. Система здатна автоматично підбирати і тривалості фаз, і тривалості світлофорних циклів. Цей режим регулювання дозволяє зменшити до мінімуму неефективне використання зеленого сигналу світлофора», – пояснили у «Львівавтодорі».

«Смарт-перехрестя» запустили на перехресті вул. Пасічна – Пирогівка

Раніше при жорсткому режимі регулювання на цьому світлофорі були фіксовані тривалості сигналів для кожного напрямку руху. Із впровадженням «смарт-перехрестя» відеодетектори аналізують рух транспорту, на основі зібраних даних запрограмований контролер пропонує тривалість світлофорного циклу та фаз світлофорного регулювання (видовжує або скорочує), враховуючи інтенсивність, завантаженість, розриви між машинами тощо.

«Перед запуском цього режиму регулювання проводилось транспортне мікроскопічне моделювання. За його результатами, середні черги та затримки на двох проблемних напрямках (лівий поворот з вул. Пасічна на вул. Пирогівка та напрямок з вул. Пирогівка) зменшуються на 85% і 75% відповідно. Тобто це дає можливість альтернативного шляху для автомобілів, які мають намір рухатись на виїзд з міста. Зараз практично усі транспортні засоби рухаються вул. Зелена. Ми ж пропонуємо використовувати вул. Пасічна – вул. Пирогівка – вул. Вулецька та на перехресті вул. Зелена – вул. Вулецька виконувати лівий поворот з вул. Вулецька на вул. Зелена і далі рухатись на виїзд з міста», – пояснив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.