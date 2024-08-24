Для автомобілів із чорними шкіряними сидіннями рекомендовано проводити чистку 3-4 рази на рік

Напевно, кожен власник авто пам’ятає свої перші емоції від новенького салону і хотів би зберегти такий стан якнайдовше. Шкіра зношується швидко, тому у Sante Plus є декілька порад щодо догляду за салоном вашого авто.

Як часто слід чистити шкіряний салон

Для автомобілів із чорними шкіряними сидіннями рекомендовано проводити чистку 3-4 рази на рік, для світлих шкіряних сидінь – щомісяця. Регулярність чистки допоможе зберегти шкіру у відмінному стані.

Покрокова інструкція по догляду за шкіряним салоном

Видаліть пил. Перед використанням засобу для чищення шкіри скористайтеся пилососом або м’якою щіткою для видалення пилу. Застосовуйте засіб для чищення шкіри. Використовуйте спеціалізований засіб для чищення шкіри або спробуйте альтернативи, такі як суміш білого оцту з водою, цитрусовий розчинник або зволожувальне мило з теплою водою. Протріть шкіру серветкою. Нанесіть засіб на шкіру та протирайте її злегка зволоженою серветкою з мікрофібри. Потім протріть шкіру сухою серветкою з мікрофібри, щоб видалити зайву вологу. Нанесіть кондиціонер. Для уникнення плям і подальших пошкоджень нанесіть кондиціонер для шкіри і залиште його на 10 хвилин, щоб він зміг глибоко проникнути в матеріал. Видаліть залишки кондиціонера. Після цього протріть шкіру чистою серветкою з мікрофібри, щоб видалити залишки кондиціонера. Висушіть шкіру. Дайте сидінням висохнути на повітрі хоча б годину, щоб кондиціонер міг повністю проникнути в шкіру.

Помилки, яких слід уникати

не використовуйте будь-які домашні розчини для чищення шкіри, оскільки деякі інгредієнти можуть пошкодити матеріал;

уникайте аміаку при чищенні шкіри, адже він може висушити шкіру і знищити натуральні олії, що погіршить її стан;

не застосовуйте креми для взуття або засоби для обробки шкіри, що призначені для інших речей зі шкіри.

Як продовжити чистоту шкіри