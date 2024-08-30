Авто має бути укомплектовано необхідною кількістю ременів безпеки

Сімейне авто – це завжди про комфорт та мобільність. І для того, щоб уся ваша сім’я вміщалась там і при цьому кожної поїздки ви могли почуватись комфортно, потрібно правильно обрати транспорт. Декілька порад щодо цього дає Мotorscout.

Критерії сімейного автомобіля

Найкращі машини для сім’ї відповідають декільком важливим критеріям, серед яких можна виділити такі:

безпека;

місткість;

комфорт;

надійність;

місткість багажника;

економічність.

У тому, що сімейний автомобіль має бути максимально безпечним, сумнівів ні в кого не виникає. Авто повинно мати необхідну кількість ременів безпеки (від 6 шт), надувні шторки, аербег (повітряні подушки безпеки), електронні помічники в навігації – AВS та ESP. Для перевезення малюків вибирайте машину із кріпленнями для дитячого крісла.

Надійність та місткість

Автомобіль для подорожей та поїздок великої родини має бути надійним. Не варто купувати машину, якщо ви не впевнені у можливості швидкої заміни деталей чи ремонту авто. Вивчіть відгуки власників моделей і марок, які вам сподобалися, поговоріть з ними (це можна зробити і на форумах, і в реальності).

Машина має бути місткою. Вона не повинна своїми розмірами обмежувати пасажирів. При виборі авто враховуйте, скільки людей максимально може поміститися в салоні. Якщо ваша сім’я налічує 7 і більше представників – звичайний седан навряд чи впорається із завданням.

Місце водія повинно бути ергономічним, практичним, що забезпечує простий і швидкий доступ до управління. Одне з комфортних сучасних рішень – мультикермо з функцією управління всіма системами автомобіля.

Зручно має бути і пасажирам, особливо якщо серед них є люди високого зросту або з великою вагою. Вільний простір має бути і над головою людей, що сидять.

Не забувайте про кліматсистеми. Взимку в авто має бути тепло, а влітку прохолодно. Особливо важливо врахувати наявність сучасної кліматичної системи, якщо в машині їздять діти.

Багажник

Великий та місткий багажник – один із важливих критеріїв вибору автомобіля. Місткі машини мають чимало переваг, їх можна використовувати для подорожей, переїздів, тривалих подорожей. У великий багажник помістяться не тільки особисті речі чи валізи, а й пральна машина за потреби.

Який сімейний автомобіль краще купити

Хетчбеки краще за інші авто підходять для родин – вони економні, маневрені, мають місткий багажник. Серед мінусів варто відзначити шумність багажника та відсутність перегородки між ним та салоном, недостатній огляд через заднє скло при завантаженому багажному відсіку, брак місця для розміщення великої родини.

Седани зручні високим рівнем безпеки та наявністю перегородки між салоном та багажником. При цьому такі автомобілі не дозволяють перевозити габаритні вантажі і рідко допускають трансформацію салону.

У рейтингу найпопулярніших сімейних автомобілів – чимало універсалів. Це стійкі, місткі авто з можливістю трансформації салону та великим просвітом багажного відсіку. Найзначніший мінус універсалів – відсутність перегородки між салоном та багажником та попадання в зону сидіння пасажирів запаху та шуму з багажного відсіку.

Мінівени – це поєднання місткого салону, великого багажника, чудова оглядовість та високий потенціал для перевезення вантажів. Але великі розміри авто знижують маневреність.

Позашляховики та кросовери приваблюють високою прохідністю та місткістю. Це безпечні та практичні автомобілі, але варто бути готовим до високої витрати палива, дорогого обслуговування та не найкращої маневреності.