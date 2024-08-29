У спеку важливо подбати про захист автомобіля

Спекотні дні змушують багатьох водіїв задуматися про захист свого авто. Ділимося порадами, як зберегти автомобіль у відмінному стані під час спеки.

Сонцезахисний екран

Захистіть салон вашого автомобіля від перегріву за допомогою сонцезахисного екрану. Під впливом прямих сонячних променів передня панель може плавитися. Екран під лобове скло, який відбиває сонце, не тільки вбереже водія і пасажирів від спеки, але й захистить пластикові елементи від руйнування.

Паркування у затінку

Завжди шукайте місце для паркування в затінку. У таких місцях температура повітря значно нижча. Це допоже уникнути перегріву салону.

Система охолодження та кондиціонер

Регулярно перевіряйте та підтримуйте в справному стані систему охолодження та кондиціонер. Рівень антифризу в двигуні та фреону в кондиціонері повинен бути на оптимальному рівні для забезпечення ефективного охолодження.

Чохол для авто

Чохол з якісного матеріалу допоможе захистити лакофарбове покриття вашого автомобіля від вигорання та пошкоджень.

Тонування вікон

Тонування вікон не лише допомагає зберігати салон прохолоднішим, але й захищає оббивку та пластик від вигорання.

Відбивні плівки на вікнах

Використовуйте спеціальні відбивні плівки на лобове та бічні стекла, щоб відбити сонячні промені та зменшити нагрівання салону.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете захистити свій автомобіль від спеки та забезпечити комфорт під час поїздок влітку.