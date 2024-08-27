Що обов'язково потрібно зробити з авто перед довгою поїздкою: поради для водіїв
Перед поїздкою кудись на тривалий час люди завжди збирають необхідні речі, перевіряють документи та квитки. Так само потрібно підготувати і ваше авто до довгої поїздки, щоб вона пройшла вдало та швидко. Що саме перевірити в машині, пише Ukr.Media.
Підготовка автомобіля
Перед подорожжю треба особливу увагу приділити технічному стану авто. Варто звернути увагу на:
- зайві шуми, вібрації, стуки. Тоді краще звернутися одразу в сервіс для діагностики та усунення проблем;
- рівень технічних рідин, при необхідності їх треба долити або замінити. Якщо підходить час заміни масла в механічній коробці і в мостах, то краще зробити це до поїздки;
- стан кондиціонера і фільтрів. Комфортна температура в поїздці і відсутність неприємних запахів зроблять подорож набагато приємнішою;
- рівень води або спеціальної рідини в бачок омивача;
- тиск у колесах, за необхідністю накачайте шини до рекомендованого тиску;
- справність освітлювальних приладів від фар головного світла до поворотників і стоп-сигналів.
Запасні частини та інструменти
Потрібно бути готовим до різних ситуацій в дорозі і мати з собою необхідні деталі під заміну та інструменти. Навіть якщо ви самі не дуже добре розбираєтеся в механізмі автомобіля, то наявність необхідних запчастин сильно полегшить незапланований ремонт. З собою краще взяти:
- запасне колесо. Якщо ви їдете в місця, віддалені від цивілізації, то краще мати з собою саме запасне колесо, а не докатку, яка обмежує швидкість, керованість і дальність пробігу і має ще цілий ряд недоліків;
- необхідний інструмент для зміни коліс : домкрат і відповідний ключ;
- набір для самостійного ремонту проколів коліс і насос;
- запобіжники всіх номіналів, невеликий запас проводів різного перерізу, лампочки;
- різні хомути і термостійкий скотч, які можуть стати в нагоді при розриві шлангів, бензопроводу, пробитому глушнику;
- якщо у вашого автомобіля рідкісні ремені, фільтри, свічки і подібні витратні матеріали, то візьміть їх з собою. Поміняти їх може майже будь-який механік, але от немає гарантії, що вони будуть у тій місцевості, куди ви їдете;
- трос, лопата, дроти для «прикурювання»;
- набір ключів, плоскогубці, бокорізи та інші інструменти.
Запасні технічні рідини:
- каністра з бензином;
- моторне мастило;
- препарат, що підвищує октанове число бензину (октан-бустер, октан-коректор або октан-плюс), який стане в нагоді, якщо довелося залити неякісне паливо;
- вода або рідина для омивача;
- засіб для видалення комах зі скла.
Помічники в дорозі
Деякі з цих предметів дійсно необхідні, а деякі просто зроблять поїздку більш комфортною і скоротять кількість зупинок:
- навігатор і карти допоможуть вам зорієнтуватися, якщо ви заблукали;
- зарядний пристрій для мобільних телефонів і інших гаджетів або інвертор на 220 вольт;
- автомобільний холодильник або сумка – холодильник, куртки з підігрівом і подібні побутові прилади;
- автономне джерело живлення, яке об'єднує в собі і пусковий пристрій для автомобіля, і різні джерела світла та енергії.
Важливі поради:
- не забудьте документи на автомобіль;
- перевірте, де знаходиться буксирувальна провушина і, якщо її немає, то яким чином і куди кріпиться буксирувальний гак;
- при перетині кордону з'ясуйте вимоги країни – перебування для автовласників (додаткові страховки, грін-карти, наявність жилета з світловідбиваючими елементами, відмінності ПДР);
- при укладанні речей розсортуйте їх за принципом потреби ( найнеобхідніші краще покласти зверху або взагалі в салон) і по тяжкості (важкі вниз, легкі і крихкі – наверх );
- не беріть з собою зайвого і не перевантажуйте автомобіль.