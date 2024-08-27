Перед подорожжю треба особливу увагу приділити технічному стану авто

Перед поїздкою кудись на тривалий час люди завжди збирають необхідні речі, перевіряють документи та квитки. Так само потрібно підготувати і ваше авто до довгої поїздки, щоб вона пройшла вдало та швидко. Що саме перевірити в машині, пише Ukr.Media.

Підготовка автомобіля

Перед подорожжю треба особливу увагу приділити технічному стану авто. Варто звернути увагу на:

зайві шуми, вібрації, стуки. Тоді краще звернутися одразу в сервіс для діагностики та усунення проблем;

рівень технічних рідин, при необхідності їх треба долити або замінити. Якщо підходить час заміни масла в механічній коробці і в мостах, то краще зробити це до поїздки;

стан кондиціонера і фільтрів. Комфортна температура в поїздці і відсутність неприємних запахів зроблять подорож набагато приємнішою;

рівень води або спеціальної рідини в бачок омивача;

тиск у колесах, за необхідністю накачайте шини до рекомендованого тиску;

справність освітлювальних приладів від фар головного світла до поворотників і стоп-сигналів.

Запасні частини та інструменти

Потрібно бути готовим до різних ситуацій в дорозі і мати з собою необхідні деталі під заміну та інструменти. Навіть якщо ви самі не дуже добре розбираєтеся в механізмі автомобіля, то наявність необхідних запчастин сильно полегшить незапланований ремонт. З собою краще взяти:

запасне колесо. Якщо ви їдете в місця, віддалені від цивілізації, то краще мати з собою саме запасне колесо, а не докатку, яка обмежує швидкість, керованість і дальність пробігу і має ще цілий ряд недоліків;

необхідний інструмент для зміни коліс : домкрат і відповідний ключ;

набір для самостійного ремонту проколів коліс і насос;

запобіжники всіх номіналів, невеликий запас проводів різного перерізу, лампочки;

різні хомути і термостійкий скотч, які можуть стати в нагоді при розриві шлангів, бензопроводу, пробитому глушнику;

якщо у вашого автомобіля рідкісні ремені, фільтри, свічки і подібні витратні матеріали, то візьміть їх з собою. Поміняти їх може майже будь-який механік, але от немає гарантії, що вони будуть у тій місцевості, куди ви їдете;

трос, лопата, дроти для «прикурювання»;

набір ключів, плоскогубці, бокорізи та інші інструменти.

Запасні технічні рідини:

каністра з бензином;

моторне мастило;

препарат, що підвищує октанове число бензину (октан-бустер, октан-коректор або октан-плюс), який стане в нагоді, якщо довелося залити неякісне паливо;

вода або рідина для омивача;

засіб для видалення комах зі скла.

Помічники в дорозі

Деякі з цих предметів дійсно необхідні, а деякі просто зроблять поїздку більш комфортною і скоротять кількість зупинок:

навігатор і карти допоможуть вам зорієнтуватися, якщо ви заблукали;

зарядний пристрій для мобільних телефонів і інших гаджетів або інвертор на 220 вольт;

автомобільний холодильник або сумка – холодильник, куртки з підігрівом і подібні побутові прилади;

автономне джерело живлення, яке об'єднує в собі і пусковий пристрій для автомобіля, і різні джерела світла та енергії.

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