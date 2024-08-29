На жаль, на акумуляторі стартері проблеми із запуском автомобіля не закінчуються

Якщо ви, як зазвичай, сіли в авто і уже готові їхати, але воно не завелось, тоді перевірте заряд акумулятора і роботу стартера. Якщо ж з ними все добре, тоді причина може бути в іншому. Про основні причини того, чому двигун може не запускатися, а також про варіанти, як можна полагодити найпоширеніші поломки, пише Вigmir. Авто.

Чому машина не заводиться, якщо акумулятор заряджений

Заряджений акумулятор не означає, що авто запуститься, адже життєвий цикл АКБ міг добігти кінця і він просто не витримуватиме роботи під навантаженням. Найпростішою перевіркою для акумулятора на незапущеному авто буде увімкнути фари або посигналити. Якщо світло тьмяне, а сигнал тихий, то найімовірніше навіть заряджений, але старий акумулятор доведеться замінити.

Також проблема може бути у стартері, який безпосередньо відповідає за запуск двигуна. Як правило, досвідчені автомобілісти можуть визначити неправильну роботу стартера на слух. У більшості випадків з-під капота не йтиме взагалі ніяких звуків або ж клацання можуть бути неправильними. Єдині поламки стартера, з якими можна зробити щось на місці, це поправити проводку, якщо стартер слабо крутиться через поганий контакт або замінити реле стартера. З рештою несправностей стартер доведеться знімати і лагодити на місці, або везти в сервісний центр, або купувати новий.

Що робити, якщо стартер крутить, а машина не заводиться

На жаль, на акумуляторі стартері проблеми із запуском автомобіля не закінчуються. Якщо акумулятор заряджений і він новий, а стартер крутить, то проблеми варто шукати в одному з двох напрямків:

паливна система авто; система запалювання.

Основні проблеми із системою запалювання

Почнемо із системи запалювання, адже тут потрібно перевірити відносно невелику кількість елементів. У стандартній конфігурації необхідно перевірити:

котушку запалювання;

високовольтні дроти;

свічки.

Починати потрібно зі свічок і рухатися у бік котушки. Після того як ви викрутили свічки, візуальний огляд відразу допоможе сказати, що з ними не так і чи потрібно їх відразу змінювати або ще можна якось реанімувати.

Також варто пам'ятати, що нові мотори досить примхливі і якщо поставити туди свічку, яка ніби підходить візуально, але при цьому має зазор, який відрізняється від оригіналу, то в такому випадку мотор також може не працювати, тому запчастини слід підбирати строго по каталогу, а якщо не знаєтеся на цьому, то довірити підбір запчастин професіоналам.

Далі слід перевірити високовольтні дроти. Основна проблема їх несправності – пробій обмотки одного чи кількох проводів. Так, щоб переконатися, що ізоляція дроту ціла, необхідно покласти їх на двигун і трохи покрутити стартер, якщо по всій довжині дроту ніде не проскакує іскра, то все гаразд. Останнє, що перевіряється у системі запалення – це котушка. При цьому, залежно від авто, котушка може бути або одна на всі циліндри, або своя на кожен окремий циліндр.

Основні проблеми з паливною системою

Щоб розібратися, на якому етапі авто можуть мати проблеми з подачею палива, потрібно хоча б приблизно розуміти, як виглядає паливна система авто. У більшості машин вона складається з:

паливного бака;

насоса;

форсунок;

паливного фільтра;

паливних магістралей.

Насамперед у паливній системі перевіряють найпростіші елементи – паливні магістралі та паливний фільтр. Якщо ви нічого не знаєте про історію авто, то фільтр краще відразу замінити для профілактики. Паливні магістралі, як правило, перевіряють суто візуально на наявність протікань.

Далі слід перевірити наявність палива у баку. Так як показник рівня палива може працювати не завжди, то в деяких випадках потрібно вийняти паливний насос із бака та провести візуальний огляд наявності палива у баку.

Далі необхідно перевірити насос, який, як правило, розташований у баку. У більшості авто насос починає накачувати паливо при повороті ключа в положення запалювання. Качає насос, чи ні можна визначити за звуком, але якщо ви сумніваєтеся, то необхідно від'єднати паливні магістралі від насоса та повернути ключ, щоб увімкнути електроживлення авто. При справному насосі паливо тектиме дуже потужним струменем. Перед цією процедурою до шлангу подачі палива варто підставити якусь ємність, щоб не забризкати салон.

Якщо насос качає погано, то не варто відразу йти його змінювати, іноді потрібно почистити фільтр грубої очистки палива, який може бути розташований внизу насоса і може бути просто забитий. Коли всі вищезгадані перевірки не дали жодного результату, варто звернути увагу на форсунки. Почистити форсунки або відремонтувати самостійно, як правило, неможливо тому, найімовірніше, доведеться звертатися в спеціалізований сервіс або просто купувати нові.

Інші причини

Крім перевірки акумулятора, паливної системи та системи запалення, також варто звертати увагу на деякі електронні компоненти, які можуть і не належать до запуску двигуна. Так, якщо всі проведені вище маніпуляції не допомогли, варто звернути увагу на:

ЕБУ (електронний блок управління);

електропроводку;

запобіжники;

сигналізація;

неправильно встановлені сторонні системи.

Насамперед варто оглянути всі запобіжники, які відповідають за роботу паливної системи та системи запалення (зазвичай знаходяться в окремому блоці під капотом). Також необхідно перевірити, чи приходить живлення на форсунки та котушку запалювання (перевірити цілісність та справність проводки).

Якщо в авто стоїть сигналізація, то її несправність або неправильна установка може стати причиною того, що авто не заводиться, адже, як правило, протиугінні сигналізації просто врізають у проводку паливної системи або системи запалення.

Найсерйознішою проблемою під час запуску може стати не робочий ЕБУ двигуна. Ця деталь дуже рідко виходить із ладу, тому на неї варто дивитися тільки в ряді специфічних випадків:

ЕБУ знаходився під водою;

авто після пожежі;

в авто було коротке замикання;

вік автомобіля понад 20 років.

У разі виходу ЕБУ з ладу він майже не підлягає ремонту, і власникові доведеться шукати новий блок на розборках.