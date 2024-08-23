При виборі моторного масла важливим параметром є його в'язкість

Моторне мастило захищає двигун від зносу, перегріву та забруднення. Щоб ефективно виконувати свої функції, мастило повинне володіти відповідними характеристиками, про які пише Automoto.ua.

В'язкість

При виборі моторного масла важливим параметром є його в'язкість, яка вказує на здатність оливи залишатись на поверхні деталей двигуна та змащувати їх. Цей параметр вимірюється за допомогою показників, що зазвичай вказуються у назві масла, наприклад, 10W40 або 5W30. Чим нижчий показник в'язкості за низьких температур, тим легше мотор може бути запущений в холодну пору року, а при високих температурах моторне масло з вищим показником в'язкості зберігає свої характеристики та не випаровується. Наприклад, масло 15W40 має в'язкість SAE 15W при низьких температурах та в'язкість SAE 40 при високих температурах, тобто погано підходить для зимового використання і добре для літнього. Мастило 0W30, відповідно, навпаки.

Класифікація

Моторні мастила класифікуються за специфікаціями:

API (American Petroleum Institute);

ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles).

Вони вказують на вимоги до якості та специфікації масел. Найпоширеніші класи масел за API - SN, SM, SL, SJ, а за ACEA - A3/B3, A3/B4, C3. Вибір моторного масла залежить від класу, який рекомендується виробником автомобіля.

Дизель чи бензин

Підбір моторного масла також залежить від типу двигуна – бензинового або дизельного. Наприклад, мастила з показником в'язкості 5W30 або 5W40 підходять для бензинових двигунів, а для дизельних 5W40 або 10W40.

Бренд

Важливим фактором при виборі моторного масла є бренд, адже бренди, такі як:

Total;

Castrol;

Shell;

Mobil.

Вони відомі своєю якістю та надійністю. Однак, бренд не є єдиним фактором, який слід враховувати при виборі моторного масла.

Рекомендації виробника

Вони містяться в інструкції до автомобіля або на сайті виробника. Рекомендації можуть відрізнятися в залежності від:

типу двигуна;

року випуску;

пробігу;

умов експлуатації.

Використання поганого моторного масла може викликати проблеми з роботою двигуна, збільшити його знос та знизити термін служби. Тому важливо дотримуватися рекомендацій виробника та використовувати відповідне моторне масло. Остерігайтесь підробок відомих брендів. Їх часто розбавляють та продають на ринках і навіть в магазинах, котрі на перший погляд здаються якісними.

Як уникнути шахраїв при покупці

купуйте мастило тільки в надійних магазинах, які продають сертифіковані продукти;

перевіряйте упаковку автомасла на наявність всіх необхідних маркувок, зокрема наявність логотипу виробника, назви продукту, ваги, класифікації і специфікації;

перевіряйте упаковку на наявність оригінальних захисних елементів, таких як голограми, наклейки з захисним кодом або інші елементи, які допоможуть вам впевнитися в тому, що продукт оригінальний;

перевіряйте ціну масла. Як правило, підроблені масла продаються за значно меншу ціну, ніж оригінальні;