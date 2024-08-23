8 порад, як економити пальне під час поїздок
Застосовуйте гальмування за допомогою двигуна при спусках
Поїздки автомобілем – це завжди комфортно та швидко, але часто не вигідно через витрати пального. Але можна вирішити і цю проблему, скориставшись лайфхаками від «Автогіда».
Для всіх авто
- перевіряйте правильність тиску в шинах, адже занижений тиск може впливати на споживання пального;
- уникайте засмічення багажнику – чим більше зайвої ваги, тим більше витрата пального;
Для машин з механічною коробкою передач
- приділяйте увагу плавному руху, щоб знизити споживання пального;
- не гальмуйте різко, краще робити це завчасно;
- застосовуйте гальмування за допомогою двигуна при спусках, при цьому подача пального припиняється при відпусканні акселератора;
Для машин з автоматичною коробкою передач
- дотримуйтеся рівномірного стилю водіння для кращої паливної ефективності;
- перевіряйте правильність тиску в шинах, адже занижений тиск може впливати на споживання пального;
- обмежуйте непотрібні маневри для збільшення ефективності використання пального;
- на швидкісних дорогах рекомендовано активувати вищу передачу, перемикаючись в ручний режим;
- застосування цих методик дозволить водіям різних авто зекономити на пальні і зробити свої поїздки ефективнішими, особливо за умов високих цін на пальне.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter