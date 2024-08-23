Застосовуйте гальмування за допомогою двигуна при спусках

Поїздки автомобілем – це завжди комфортно та швидко, але часто не вигідно через витрати пального. Але можна вирішити і цю проблему, скориставшись лайфхаками від «Автогіда».

Для всіх авто

перевіряйте правильність тиску в шинах, адже занижений тиск може впливати на споживання пального;

уникайте засмічення багажнику – чим більше зайвої ваги, тим більше витрата пального;

Для машин з механічною коробкою передач

приділяйте увагу плавному руху, щоб знизити споживання пального;

не гальмуйте різко, краще робити це завчасно;

застосовуйте гальмування за допомогою двигуна при спусках, при цьому подача пального припиняється при відпусканні акселератора;

Для машин з автоматичною коробкою передач