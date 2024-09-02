Перед тим, як перереєструвати автомобіль, потрібно провести відразу кілька перевірок

Перед покупкою вживаного авто важливо перевірити його технічні і юридичні характеристики. На що ще варто звернути увагу, щоб купити найкраще авто, пише Мotorscout.

Юридичний стан автомобіля

В першу чергу, важливо переконатися в наявності всіх документів і перевірити їх достовірність.

Перед тим, як перереєструвати автомобіль, потрібно провести відразу кілька перевірок:

по базі МВС;

по базі державного реєстру обтяжень рухомого майна;

огляд від експерта-криміналіста;

перевірка номеру двигуна;

перевірка по ВІН-коду.

І тільки тоді, якщо з автомобілем все гаразд, можна обговорювати його купівлю. Добре, якщо все виходить відразу, але на практиці трапляються ситуації, коли людина підібрала вподобане авто, провела первинний огляд, приїхала на переоформлення, а виявилося, що машина під арештом за рішенням суду.

Щоб такого не сталося, необхідно знати, як перевірити авто перед купівлею. До бази даних МВС має доступ обмежена кількість людей, як і до реєстру обтяжень. Вам потрібно буде подати письмову заяву, додати до нього довіреність від власника, свідоцтво про реєстрацію авто і сплатити мито.

Також, перевірити авто перед купівлею можна онлайн – на безкоштовних і загальнодоступних ресурсах. Тут можна перевірити автомобіль на наявність заборгованостей і чи не викрадене воно.

Історія автомобіля

Якщо машина купувалася на території України у офіційного дилера, треба лише відвідати уповноважений центр, де обслуговувалося авто, віддати документи – і вам нададуть повну історію.

Точно дізнатися, чи потрапляла машина в ДТП, які були пошкодження, як і в попередньому випадку можна в інтернеті. Однак, варто розуміти, що на онлайн-ресурсах є тільки офіційна статистика.

Технічний стан

Кілька пунктів допоможуть визначити, в якому технічному стані перебуває автомобіль та чи є сенс в більш детальній перевірці: