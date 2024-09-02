Що обовʼязково треба перевірити у вживаному автомобілі перед покупкою: 3 основні моменти
Перед покупкою вживаного авто важливо перевірити його технічні і юридичні характеристики. На що ще варто звернути увагу, щоб купити найкраще авто, пише Мotorscout.
Юридичний стан автомобіля
В першу чергу, важливо переконатися в наявності всіх документів і перевірити їх достовірність.
Перед тим, як перереєструвати автомобіль, потрібно провести відразу кілька перевірок:
- по базі МВС;
- по базі державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- огляд від експерта-криміналіста;
- перевірка номеру двигуна;
- перевірка по ВІН-коду.
І тільки тоді, якщо з автомобілем все гаразд, можна обговорювати його купівлю. Добре, якщо все виходить відразу, але на практиці трапляються ситуації, коли людина підібрала вподобане авто, провела первинний огляд, приїхала на переоформлення, а виявилося, що машина під арештом за рішенням суду.
Щоб такого не сталося, необхідно знати, як перевірити авто перед купівлею. До бази даних МВС має доступ обмежена кількість людей, як і до реєстру обтяжень. Вам потрібно буде подати письмову заяву, додати до нього довіреність від власника, свідоцтво про реєстрацію авто і сплатити мито.
Також, перевірити авто перед купівлею можна онлайн – на безкоштовних і загальнодоступних ресурсах. Тут можна перевірити автомобіль на наявність заборгованостей і чи не викрадене воно.
Історія автомобіля
Якщо машина купувалася на території України у офіційного дилера, треба лише відвідати уповноважений центр, де обслуговувалося авто, віддати документи – і вам нададуть повну історію.
Точно дізнатися, чи потрапляла машина в ДТП, які були пошкодження, як і в попередньому випадку можна в інтернеті. Однак, варто розуміти, що на онлайн-ресурсах є тільки офіційна статистика.
Технічний стан
Кілька пунктів допоможуть визначити, в якому технічному стані перебуває автомобіль та чи є сенс в більш детальній перевірці:
- Відкрийте капот, подивіться під утеплювач, перевірте, чи не іржаві замки і петлі. Про поганий стан автомобіля можуть свідчити маслянистий бруд, начисто вимитий мотор, запах гару. Спробуйте завести авто, після чого прислухайтеся до стартера, чи немає сторонніх звуків.
- Поштурхайте колеса, порівняйте маркування шин, перевірте, чи рівномірно зношений протектор. Спробуйте зрушити з місця, а потім загальмувати. Якщо є стук, а система АБС не хрустить при різкому гальмуванні на швидкості вище 20, автомобіль несправний.
- Обійдіть машину, відкрийте всі двері, подивіться знизу на бампер. Зазвичай, у старих авто є відколи на капоті і потертості на дверях. Якщо їх немає – швидше за все був здійснений ремонт. Також можна вдатися до допомоги товщиноміру для фарби.
- Якщо є сумніви щодо пробігу автомобіля, який був зазначений, перевірте стан тканини салону. Про солідний пробіг свідчить прим’ята подушка, протерта боковина крісел.
- Машина не повинна розгойдуватися, це свідчить про мертві амортизатори.