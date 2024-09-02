Конструктивно електромобілі майже не відрізняються від бензинових або дизельних автівок

Щороку на вулицях міст з’являється все більше електромобілів. Завдяки екологічності та економічності цей вид транспортних засобів називають автомобілями майбутнього.

Конструктивно електромобілі майже не відрізняються від бензинових або дизельних автівок. Колеса, підвіска, кермо, педалі – все це так само є в електромобілях. Основна відмінність – замість двигуна внутрішнього згоряння в електрокарі встановлено електричний двигун, а джерелом його живлення слугує батарея, пише Carbazar.

Переваги електромобілів

Економічність. Вартість річної зарядки електромобіля майже на 63 % нижча від річної заправки паливного автомобіля.

Екологічність. Насамперед йдеться про відсутність викидів вихлопних газів. Нижча вартість обслуговування двигуна й трансмісії, якщо порівнювати з бензиновим аналогом.

Низький рівень шуму. Ця перевага особливо актуальна в мегаполісах із великою кількістю транспорту.

Краща динаміка. Максимальний крутний момент досягається з перших оборотів.

Безпека. Центр ваги автомобіля зміщено вниз, тому електрокари рідше перевертаються і краще поводяться під час різких маневрів.

Недоліки електромобілів

Обмежений запас ходу. Зазвичай на одній зарядці електрокари можуть проїхати від 100 до 250 км (залежно від моделі). Виняток – преміальні моделі Tesla та Jaguar.

Висока ціна. Вартість електрокарів у півтора-два рази вища, ніж у більшості класичних автомобілів середнього класу.

Чутливість до температури повітря. Ємність батареї зменшується під час похолодання (при +5°С – на 20%, при -12°С – на 50%).

Проблеми з мікрокліматом у салоні. Кондиціонер працює від батареї, що зменшує запас заряду приблизно на 20%. Можна, звичайно ж, встановити автономний обігрівач, але це стане джерелом додаткових витрат.

Слабка інфраструктура зарядних пристроїв. У невеликих містах немає точок із зарядними пристроями (або їх дуже мало), тому власникам електрокарів доводиться заряджати свої автомобілі від розетки вдома або в офісі.