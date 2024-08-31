Автомобілі з бензиновими двигунами є популярними серед українських водіїв, адже має багато переваг

Автомобілі з бензиновими двигунами мають гарний попит серед українських водіїв. Carbazar розглядає докладніше переваги та недоліки бензинових двигунів.

Переваги бензинових двигунів

Краща динаміка. Від бензинових двигунів можна отримати більшу потужність і впевненіший розгін автомобіля навіть на високих швидкостях, ніж від дизельних моторів, за умови однакового об’єму.

Простота сервісу. Автовласникові не потрібно часто відвідувати ремонтні майстерні, замінювати масло та проводити інші регламентні роботи. Водночас на дизельних автомобілях потрібно проводити обслуговування з частішим міжсервісним інтервалом, що трохи збільшує витрати автовласника та знижує зручність експлуатації авто.

Простота конструкції. Навіть за умови використанням турбонаддуву бензинові мотори не такі складні, як дизельні. Це означає, що вони надійніші та простіші в ремонті.

Низький рівень шуму. Завдяки конструктивним особливостям такі мотори відрізняє мінімальний рівень шуму під час роботи й практично повна відсутність вібрацій і детонації. Це істотно підвищує рівень комфорту під час використання автомобіля.

Невимогливість до палива. Бензинові двигуни не такі вимогливі до якості палива, як дизельні. Однак це не означає, що можна залити в бензобак неякісний бензин, і мотор із радістю споживатиме таке паливо. Відвертий сурогат незабаром призведе до необхідності недешевого ремонту паливної системи.

Відсутність проблем взимку. В зимову пору року дизельним автомобілям буває непросто рушити з місця. Бензинові ж без проблем заводяться навіть у найлютіший мороз. Температура замерзання бензину значно нижче, ніж у дизеля, тому ви з легкістю заведете автомобіль за умови низьких температур.

Менша вартість. Ще один беззаперечний плюс – автомобілі з бензиновими двигунами дешевші, ніж моделі з дизелем.

Недоліки бензинових двигунів

Більші витрати на паливо. Це, мабуть, найбільший мінус бензинового двигуна в порівнянні з аналогічним дизелем. Витрата палива бензиновими двигунами приблизно в півтора-два рази вище, ніж дизельними. За умови приблизно однакової вартості бензину та солярки це означає, що на заправку бензинового автомобіля піде в півтора-два рази більше грошей. Однак, бензиновий мотор завжди можна «перевести» на газ, а дизельний — ніколи, тому цим мінусом можна знехтувати.

Вихід із ладу системи запалювання. У бензинових моторах займання палива виконується за допомогою використання високовольтних котушок і свічок запалювання. Не рідкість ситуації, коли система запалювання виходить із ладу, вимагаючи кваліфікованого й недешевого ремонту.

Обмеженість робочих діапазонів. Атмосферні бензинові мотори, які не оснащують турбонаддувом, видають максимум свого крутного моменту на високих обертах. Відповідно, для швидкого розгону двигун слід тримати на підвищених обертах, що незмінно призводить до зносу різних рухливих елементів.

Підвищений рівень вибухонебезпечності. Бензин – це горюча та вибухонебезпечна суміш, тому роботі електропроводки та паливних насосів, які перебувають всередині бензобака, слід приділити максимум уваги. На справних автомобілях подібна проблема практично не актуальна.

Неприємний запах у салоні. В окремих випадках власники бензинових автомобілів можуть зіткнутися з проблемою неприємного запаху палива в салоні автівки. Особливо такий запах завдає неприємностей під час ремонту й заміни бензонасосу, що здійснюється з салону.