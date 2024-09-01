Серед переваг дизельних двигунів: економічність та довговічність

При виборі автомобіля одним з ключових факторів є тип палива. Від цього залежить не тільки економічність, але й екологічність, потужність та вартість обслуговування, пише Autopark. У цьому матеріалі розповімо про переваги та недоліки автомобілів з дизельним двигуном.

Переваги:

економічність: дизельні двигуни зазвичай споживають менше палива, що знижує витрати на тривалих дистанціях;

високий крутний момент: це забезпечує потужність при низьких обертах, що ідеально для вантажних авто та позашляховиків;

довговічність: дизельні двигуни зазвичай мають тривалий термін служби.

Недоліки:

вартість обслуговування: обслуговування дизельних двигунів може бути дорожчим;

викиди: дизельні автомобілі виробляють більше оксидів азоту (NOx) та твердих часток;

довготривалий прогрів двигуна в холодну пору року: прогрівати дизельний двигун узимку треба довше, ніж бензиновий;

вібрація і шум: внаслідок роботи потужних деталей автомобіль з дизельним двигуном має вищий рівень шуму і вібрації.

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