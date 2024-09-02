В Україні зареєстрували 119 445 електромобілів

В Україні за серпень 2024 року зареєстрували 6 714 електромобілів. Це на 80% більше ніж за серпень 2023 року. Про це у понеділок, 2 вересня, розповіла експертка UkraineInvest із залучення та супроводження інвестицій в автомобільній індустрії Марина Китіна. Вона зазначила, що це рекорд за всю історію розвитку електромобільності в Україні.

За словами Марини Китіної, станом на 1 вересня 2024 року в Україні зареєстрували 119 445 електромобілів. Це може бути пов'язано з побоюванням водіїв щодо введення додаткового податку у 15%, а також подорожчання пального.

«Найбільше зростання [реєстрації електромобілів] показала Волинь – 13,32%. Це більш ніж у два рази кращий темп ніж в середньому по країні – 6,18%. Загалом, західні регіони, крім Закарпаття, показали значний ріст. Порадували Чернігівська та Миколаївська області», – повідомила Марина Китіна.

У яких регіонах найбільше реєстрували електрокари. Інфографіка Марини Китіної

Експертка додала, що Україна продовжує бути лідеркою за розвитком електромобільності у Східній Європі. Зокрема, у Польщі зареєстрували понад 61 тис. авто, в Угорщині – майже 57 тисяч, а Румунія – понад 45 тисяч.

Додамо, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про підвищення акцизів на пальне. Документ передбачає поступове підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі. Ставка акцизу для пального зросла з 1 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що в Україні з 2015 року діє нульове розмитнення автомобілів, а з 2019 року електрокари ввозять і без сплати ПДВ.