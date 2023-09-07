Ритейлер обладнає хаби підзарядки по всій торговельній мережі / Фото «Епіцентру»

Дебютні хаби власних зарядних станцій вже розпочали роботу на парковках торговельних центрів компанії у Львові та Рівному. Вони розраховані на одночасну зарядку до 10 електромобілів. Щоб скористатися зарядними хабами, достатньо буде відсканувати QR-код, встановити мобільний додаток через App Store або Play Market та підв’язати банківську карту для оплати за використану електроенергію.

Надалі «Епіцентр» планує обладнати хаби підзарядки електромобілів по всій торговельній мережі. Протягом найближчих місяців ритейлер суттєво розширить проєкт і загалом відкриє 10 нових хабів. Окрім Львова та Рівного, вони з’являться на території паркінгів ТЦ «Епіцентр» в Житомирі, Одесі, Умані, Тернополі, Полтаві та Чернівцях.

Мережа Е1 запрацює і в торговельних об’єктах, які зараз перебувають на стадії будівництва чи оновлення. Зокрема, на вулицях Братиславській та Бальзака в столиці, а також в Бучі та Чабанах Київської області. Також станціями підзарядки буде обладнано IQ-офіс компанії в місті Городок, що на Хмельниччині.

«Епіцентр» завжди прагне до покращення клієнтського сервісу, і встановлення зарядних станцій – ще один крок у цьому напрямку. Електромобілі в Україні стають все більш популярними. І щоб надати нашим клієнтам можливість підзарядити авто під час шопінгу, компанія вирішила обладнати парковки своїх торговельних центрів сучасними зарядними станціями», – коментує директор напрямку «Автогрупа та інструменти» мережі «Епіцентр» Ольга Ющенко.

У хабах Е1 можна буде підзарядити будь-який електрокар. Вони будуть оснащені станціями потужністю 120 кВт, які мають три конектори для швидкої зарядки: CCS2, GB/T, CHAdeMO, а також розетку для повільної – АС на 22 кВт. Додатково встановлюватимуться станції повільної зарядки АС загальної потужності 36 кВт.

Раніше «Епіцентр» також заявив про плани обладнати 1 млн кв. м площ своїх ТЦ сонячними електростанціями (СЕС). Перші 10 000 сонячних панелей були встановлені на дахах п’яти торговельних центрах у Києві та Вінниці. За підрахунками компанії, встановлення СЕС дозволить задовольняти близько 30% потреб торговельних центрів.

Крім торговельної мережі, «Епіцентр» планує обладнати сонячними електростанціями й інші об’єкти групи, у тому числі логістичні центри та виробничі підприємства.