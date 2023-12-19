зарядними станціями забезпечать комунальні підприємства

У Тернополі розбудовуватимуть мережу електричних зарядних станцій. На це депутати з міського бюджету передбачили 2,8 млн гривень, ще 400 тисяч планують залучити з інших джерел. Програма розвитку електрозарядної інфраструктури розрахована на два роки. За цей час в місті сподіваються розробити та встановити мережу електричних зарядок для автомобілів для загального користування, а також забезпечити такими станціями комунальні підприємства та управління.

Під час сесії Тернопільської міської ради депутати проголосували за розширення електрозарядних станцій в місті. На втілення «Програми розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки» з міського бюджету передбачили 2,8 млн гривень. Ще 400 тисяч гривень місцеві чиновники сподіваються залучити з грантів, закордонних запозичень та інших джерел.

«Програму впроваджують задля зменшення викидів парникових газів та покращення екологічної ситуації, розвитку ринку електромобілів та забезпечення комфортного переходу з використання двигунів внутрішнього згоряння на більш екологічно безпечну альтернативу – електричні тягові двигуни. В місті збільшать кількість зарядних станція для електроавтомобілів та розроблять комфортний сервіс для їх використання», – повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

Впроваджуватимуть програму та встановлюватимуть нові електричні зарядні станції протягом двох років. В 2024 році з міського бюджету планують витратити 1,5 млн гривень, а в 2025 році – 1,7 млн грн. В перший рік за 300 тис. гривень спеціалісти з трьох управлінь міської ради розроблятимуть аналітичний звіт з інформацією скільки в місті є електроавтомобілів, їх марки, потужність, чи достатньо наявних електрозарядних станцій, де необхідно поставити додаткові станції, чи придатні наявні електромережі для встановлення зарядних станцій.

Також протягом двох років в більшості комунальних підприємствах та управліннях встановлять електричні зарядні станції. На це витратять 2 млн гривень з бюджету. Ще 500 тисяч гривень нададуть управлінню цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ за створення на базі мобільного застосунку Е-Тернопіль бази даних, що містить інформацію про всі електрозарядні станції в громаді, тарифи, години роботи, стан електронної черги.

Також буде визначено підприємця, який зможе подати свої пропозиції щодо встановлення платних електричних зарядних станції для загального користування.