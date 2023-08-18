У Львові облаштують 21 станцію для зарядки електромобілів. Відповідний перелік локацій затвердив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 18 серпня.

Як повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило, після завтердження переліку місто оголосить конкурс на оператора, який буде обслуговувати станції зарядки.

Зокрема їх облаштують на локаціях:

вул. Гнатюка, 20;

вул. Під Дубом, 2а;

вул. Бандери, 15;

вул. Бандери, 32 (32);

вул. Ференца Ліста, 1;

пл. Петрушевича, 3;

просп. Шевченка, 2;

вул. Виговського, 34;

вул. Костя Левицького, 67;

просп. Червоної Калини, 2а;

просп. Червоної Калини, 36;

просп. Червоної Калини, 66;

вул. Володимира Великого, 10;

вул. Генерала Чупринки, 85;

вул. Київська, 10;

вул. Федьковича, 6;

вул. Липинського, 11;

просп. Чорновола – вул. Торф’яна.

Нагадаємо, ще у 2021 році Верховна Рада скасувала податок на додану вартість (ПДВ) для електромобілів.