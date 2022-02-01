Електромобілі вже давно порівнюють із моторизованими гаджетами, і це правильно. Тому поява електротранспорту від виробників електроніки була лише питанням часу і цей момент вже близький.

Технологічні компанії широко залучені до створення сучасних автомобілів, зокрема електрокарів. Самі виробники електроніки вкладають все більше коштів у розробку продуктів, пов'язаних з автомобільною промисловістю. Маючи подібну «базу», техногіганти беруться будувати власні електромобілі. Ми зібрали усю інформацію про потенційні «смартфони на колесах» від відомих виробників техніки до вашої уваги.

Apple

Однією з перших про власний автомобіль заговорила компанія Apple. Потім плани нібито скасовували та відновлювали, тримаючи справу в повній таємності. Лиш через кілька років стало відомо про існування проекту Титан (Project Titan), метою якого є розробка електромобіля з максимальним рівнем автономності. Знову ж таки, Apple ніколи не підтверджувала жодної інформації з цього приводу. Попри це, очікується, що у 2023 році американський виробник цифрової техніки представить свій автомобіль у формі концепту, а виробництвом машин, в кінцевому підсумку, займатиметься спільне підприємство Magna і LG.

Xiaomi

Як давній суперник Apple на ринку смартфонів, Xiaomi прагне конкурувати з виробником iPhone і в автомобільному бізнесі. Але Xiaomi вже підтвердила свої автомобільні амбіції. Компанія хоче інвестувати не менше 10 мільярдів доларів у електромобілі, а першу модель вивести на ринок до 2024 року. Прототип електромобіля Xiaomi повинен з'явитись цього або наступного року. Xiaomi, ймовірно, співпрацюватиме з одним із китайських автовиробників для випуску своїх високотехнологічних машин. Це дозволить компанії отримати часову фору у перегонах з Apple.

Huawei

Поки Apple і Xiaomi створюють власні автомобілі, Huawei намагається використовувати інший підхід. Китайський виробник смартфонів та техніки заявив, що хоче відповідати за розробку програмного забезпечення та послуг для автомобілів нового покоління, тому, не обов’язково зацікавлена ​​у створенні власного автомобіля. Живим доказом є нещодавно випущений Aito M5, який використовує операційну систему Huawei Harmony та програмне забезпечення від технологічної компанії, а випускається на потужностях автовиробника SF Motors. Водночас Huawei, як і Apple, залишається негласною, щодо потенційного плану створення автомобіля під власним брендом.

Sony

Свою автомобільну експансію однозначно підтвердила компанія Sony – виробник знаменитої ігрової консолі PlayStation. Компанія Sony представила вже два концептуальних автомобіля – седан та кросовер та озвучила орієнтовний час появи на ринку: 2024 рік. Наразі Sony намагається знайти партнера для виробництва своїх автомобілів. Відомо, що обидва концепт-кари були розроблені канадською компанією Magna – постачальником автомобільних компонентів.

Google, Baidu, OPPO та інші

Пошукові гіганти, як американський Google, китайський Baidu, російський Яндекс також мають потужні автомобільні підрозділи. Google прагне дотримуватися у бізнесі того, що він робить найкраще, тому каже, що продовжить розробку Android Auto й Android Automotive, які в кінцевому підсумку потраплять у велику кількість автомобілів.

Яндекс намагається створити безпілотні таксі, на основі свого програмного забезпечення, однак помітного успіху розробники не досягли. На відміну від аналогічного китайського проекту Apollo від пошукового гіганта Baidu, який вже вивів свої машини на дороги Китаю для комерційної експлуатації.

Наразі OPPO є одним з найбільших виробників телефонів у світі, і ця компанія також розглядає власний автомобіль. Інсайдери говорять про можливу появу електрокара OPPO у другій половині цього десятиліття, та поки уся інформація зводиться до чуток.

До речі, є ще один великий виробник електроніки, який вже давно випускає автомобілі – Samsung. Нещодавно компанія зміцнила зв'язки з Geely, Dongfeng та Renault і також збирається мати у своїй лінійці технологічні електрокари, замість перероблених Nissan та Renault, які випускає зараз.