Mercedes-Benz GLC Coupé

Для комфортної подорожі залізницею пасажири купують квитки на місця в купе. Автомобілям це слово надає іншого значення і замість додаткового комфорту пропонує більше спортивності та стилю. Навіть, якщо мова йде про кросовер.

Хетчбек, седан, універсал, купе/кабріолет – довгий час вибір для покупців зводився до цих типів кузовів. Mercedes-Benz був одним із перших автовиробників, які наважились скомбінувати в одному автомобілі переваги різних класів та отримав успішний результат експерименту.

В результаті сьогодні пропонуються купеподібні седани (вони ж чотиридверні купе) та купеподібні кросовери, які поєднують кращі якості спортивних автомобілів та седанів чи кросоверів. У випадку з останніми, покупець отримує переваги одразу трьох, якщо не чотирьох, типів авто: підвищену прохідність на бездоріжжі від позашляховиків, комфорт седанів, простір універсалів та спортивний характер купе. І все це може бути сконцентровано в автомобілі компактного класу, що є додатковою перевагою з огляду на зручність користування у місті, показники споживання пального та, зрештою, ціну.

Саме на це зробили ставку творці Mercedes-Benz GLC Coupe. Компактному крос-купе дісталась платформа від седана C-Class, силові агрегати від E-Class та естетика спортивних дводверних автомобілів. Що ще краще, варіативність Mercedes-Benz стосується не лише модельного ряду, а й кожної окремої моделі. А це означає, що обираючи автомобіль, який вже поєднує краще з кількох класів, покупці можуть посилити той чи інший аспект свого авто. Наприклад, обрати більш економічний мотор базової версії чи екологічніший гібридний; можна розширити можливості на бездоріжжі з електронними системами та комплектами додаткового оснащення; зробити автомобіль гарнішим зовні та всередині за допомогою наборів персоналізації AMG Line чи Night або ж обрати одну з трьох потужних спортивних версій моделі: Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe, 63 4MATIC+ Coupe чи абсолютно лютий Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupe.

Різні версії Mercedes-Benz GLC Coupe, включаючи Mercedes-AMG GLC 43 Coupe, 63 Coupe та Mercedes-AMG GLC 63 S. Фото Daimler

Спортивні купе – це швидкі й гарні автомобілі, які мають особливу ауру, що ніби робить власника молодшим, стрункішим, привабливішим в очах інших. Принаймні, цим можна пояснити готовність власників таких машин миритись з багатьма незручностями повсякденної експлуатації – високою витратою пального, тісним салоном та крихітним багажником (якщо він взагалі є), низьким кліренсом, з яким особливо важко взимку.

Спортивні купе – це прискорення від 0 до 100 за кілька секунд. Mercedes-Benz GLC Coupe навіть з базовим 163-сильним мотором досягає першої сотні на спідометрі менш ніж за 9 секунд. А топовий Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupe, оснащений 4-літровим турбомотором «вистрілює» до 100 км/год за 3,8 секунди. Не кожне спортивне купе має таку динаміку, а тим більше здатність проїхати там, куди може дістатись повнопривідний GLC Coupe з високим кліренсом. І, зрештою, GLC Coupe з усіх боків є справжнім Mercedes-Benz, а отже залишається комфортним та розкішним і працює на імідж без компромісів у комфорті.

Більш детальну інформацію про GLC Coupé та інші моделі марки можна отримати на сайті офіційного дилера Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» або за адресою: м. Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8 чи телефоном +38 (067) 304 02 90.