Mansory Mercedes-AMG G 63 Limited Edition 50th UAE

Східна країна славиться своїм багатством, а її чоловіки – пристрастю до автомобілів. Дорогих, швидких і вибагливих автомобілів. Саме таких, які створив німецький тюнер Mansory з нагоди відкриття свого автосалону в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), а також на честь ювілею самої держави. Компанію яскравому Mercedes-AMG G 63 складають Lamborghini Urus та Rolls-Royce Cullinan зі схожим тюнінгом.

Mercedes-AMG G, Lamborghini Urus та Rolls-Royce Cullinan від Mansory виглядають більш ніж екстравагантно. Кузови усіх трьох розкішних позашляховиків отримали двоколірне фарбування з градієнтним переходом, купу карбонових деталей, а також рясно оздоблені шкірою салони. У Mercedes-Benz G-Class інтер’єр виконаний в яскраво-жовтому кольорі – абсолютно радикальне рішення для «брутального» позашляховика. Втім, як і решта тюнінгу.

Чорно-фіолетові Mercedes-AMG G-Class, Lamborghini Urus та Rolls-Royce Cullinan, усі з позначенням Limited Edition 50th UAE, мають однакові колеса, а їх салони перешиті шкірою однакових кольорів. Ці три позашляховики стануть прикрасою автосалону Mansory в ОАЕ, однак замовити Mercedes-AMG G 63, Lamborghini Urus і Rolls-Royce Cullinan в ювілейному тюнінгу можна буде і в інших кольорах.

Яскраві автомобілі з арабської колекції Mansory. Фото Mansory

Основою для ювілейних моделей послужили Lamborghini Urus Venatus, Rolls-Royce Cullinan Billionaire та Mercedes-AMG G 63 Gronos – комплекти тюнінгу для цих позашляховиків, які вже є у портфоліо Mansory. Відповідно, кожен має не лише цікаву естетику, а й посилений силовий агрегат. Так, Gronos має потужність у 900 кінських сил і 1200 Нм крутного моменту, Venatus – 810 сил і 1000 Нм, а Billionaire – 611 сил і 950 Нм.

Ціни новинок Mansory не розкриває, однак відомо, що автомобілі від цього тюнера легко збільшують вартість вдвічі. І це не межа.