Автокемпер на базі Mercedes-Benz EQV

Фургони Mercedes-Benz завжди були гарною основою для автокемперів, від великих Sprinter до компактніших Vito та Viano і навіть Citan. Зараз німецький виробник пропонує туристичну версію V-Class Marco Polo з висувним наметом та відповідним спорядженням всередині. А з появою у лінійці електричного EQV, кемпінг-версія з’явилась і у нього.

«Ринок автодомів має стратегічне значення для Mercedes-Benz Vans. Ми хочемо продовжувати розвиватися і відігравати провідну роль у сфері інновацій та чистого майбуття. Для нас зрозуміло: майбутнє за електрикою, також і в індустрії автобудинків!», – заявив Клаус Рекуглер, керівник відділу продажів і маркетингу Mercedes‑Benz Vans.

Туристичний мінівен побудовано у співпраці з компанією Sortimo, яка спеціалізується на аксесуарах для фургонів. Така версія доступна для обох виконань EQV, які зараз є у продажу – з акумулятором на 90 та 60 кВт-год та запасом ходу у 363 і 236 кілометрів, відповідно.

Використовуючи електричний фургон як платформу, спеціалісти Sortimo розробили спеціальні аксесуари, котрі можна компонувати відповідно до потреб замовника. Повний асортимент включає висувний дах з ліжком, багатофункціональний бокс з ліжком і кухонним блоком. У кухонному гарнітурі використовується система висувних ящиків, а також мийка, газова плита з двома конфорками, холодильник, ящики посуду, кухонного начиння та витратних матеріалів. Ліжкова система встановлюється над кухонним гарнітуром. Спальне місце на всю ширину EQV можна розгорнути за кілька простих кроків, а склавши його можна отримати повноцінні задні сидіння. Для кемпера також передбачено пару сонячних панелей на даху, які забезпечують близько 400 Вт енергії.

Туристичний автодім на основі Mercedes-Benz EQV. Фото: Daimler