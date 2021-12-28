Mercedes-AMG EQS 53

Першою серійною електричною моделлю AMG на акумуляторних джерелах живлення, яка створена на базі електричної серії Mercedes-EQ, став седан EQS 53 4MATIC+.

Силовий агрегат новинки складається з двох двигунів, по одному на кожній осі. Повний привод AMG Performance 4MATIC+ переносить крутний момент на асфальт за будь-яких дорожніх умов. У базовій версії сумарна потужність сягає 484 кВт (658 к. с.), максимальний крутний момент двигунів-генераторів становить 950 Н·м. А у поєднанні з опційним пакетом AMG DYNAMIC PLUS максимальна потужність в режимі RACE START з функцією Boost сягає вже 560 кВт (761 к. с.), максимальний крутний момент електродвигунів-генераторів зростає до 1020 Н·м.

У цьому випадку новий Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ за рівня заряду АКБ не менш ніж 80 відсотків розганяється від 0 до 100 км/год за 3,4 с. Максимальна швидкість у поєднанні з опційним пакетом обмежується на позначці 250 км/год. У базовій комплектації на розгін з місця до 100 км/год AMG EQS потрібно 3,8 с (при заряді АКБ не менш як 80%). Максимальна швидкість у цьому разі фіксується на позначці 220 км/год.

Електродвигуни розроблені спеціально для AMG. Це синхронні електродвигуни-генератори зі збудженням від постійних магнітів (PSM). Більше потужності забезпечують зокрема, нові обмотки, сильніший струм, а також нове управління через перетворювач змінного/постійного струму зі спеціально розробленим програмним забезпеченням. Це дозволяє досягати вищих значень частоти обертання двигуна, а значить і більш високої потужності.

Також збільшене повернення енергії при гальмуванні. Потужність рекуперації досягає 300 кВт. Інтенсивність рекуперації водій може налаштовувати у три етапи за допомогою підрульових перемикачів, залежно від ситуації. Комбіноване гальмування може здійснюватися до повної зупинки.

Новий Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ оснащується потужною 400-вольтовою літій-іонною акумуляторною батареєю. Вміст кобальту в ній знижено на 10%, удосконалений активний матеріал складається з нікелю, кобальту та марганцю у співвідношенні 8:1:1.

Ця високовольтна АКБ має корисну енергоємність 107,8 кВт∙год. Технічною особливістю тут є джгут електропроводки, що застосовується спеціально для AMG, адаптований до високих навантажень. Система управління АКБ також враховує специфіку AMG. У режимах руху «Спорт» та «Спорт+» акцент робиться на динаміці, тоді як у режимі «Комфорт» — на запасі ходу. АКБ нового покоління відрізняється значно більш високою щільністю енергії у порівнянні з попередніми розробками. Крім того, вона демонструє більш високу потужність заряджання.

Ще одна перевага АКБ нового покоління – значно коротший час заряджання. Аналогічно моделі Mercedes-EQ, акумулятор AMG може заряджатися постійним струмом потужністю до 200 кВт від станцій швидкої зарядки. В цьому випадку вже через 19 хвилин автомобіль «заправиться» електроенергією, якої йому вистачить ще на 300 км шляху (згідно WLTP). Завдяки бортовому зарядному пристрою електричний AMG можна буде зручно заряджати вдома або на громадських станціях зарядки електромобілів змінним струмом потужністю до 22 кВт.

Свій внесок у скорочення часу зарядки робить також ефективне управління тепловим режимом. Якщо під час руху буде включена система навігації за допомогою Electric Intelligence, акумуляторна батарея буде заздалегідь прогріватися або охолоджуватися, щоб у пункті зарядки мати оптимальну для швидкої зарядки температуру. Потрібний діапазон температур АКБ досягається за допомогою контуру охолодження та інтегрованого в нього додаткового електричного обігрівача (з використанням позитивного температурного коефіцієнта = Positive Temperature Coefficient).

Ця акумуляторна батарея відрізняється великим експлуатаційним ресурсом – не менш як десяти років або до досягнення пробігу 250 000 км.

Система AMG Performance 4MATIC+ розподіляє величину тягового моменту між передньою та задньою осями. На відміну від механічної версії повного приводу, ця система забезпечує ще швидшу реакцію. Крутний момент перевіряється з частотою 10 000 разів на хвилину і при необхідності регулюється. Розподіл крутного моменту залежить від вибраного режиму руху: якщо в режимі «Комфорт» акцент робиться на максимальній економічності, то в режимах «Спорт» і «Спорт+» більше моменту подається на задню вісь для досягнення більш високої динаміки.

Новий Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, як і Mercedes-EQ, має чотириважільну підвіску спереду і багатоважільну ззаду. Інженери AMG вдосконалили та налаштували їх компоненти. Це однаково поширюється і на динаміку, і на комфорт під час руху. AMG RIDE CONTROL+ – це пневматична підвіска в комбінації з адаптивним електронним керуванням жорсткістю амортизаторів і серійною функцією підрулювання коліс заднього моста (кут повороту коліс до 9 градусів колосально підвищує маневреність великого седана – діаметр розвороту скорочується до показників автомобілів компакт-класу).

Ходові характеристики Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ водій може змінити натисканням кнопки, щоб адаптувати їх до поточної ситуації або під свої уподобання завдяки режимам руху AMG DYNAMIC SELECT: «Слизько», «Комфорт», «Спорт», «Спорт+» та «Індивідуальний». Відповідно до обраного режиму змінюються такі важливі параметри, як характеристика приводу та потужності, налаштування підвіски, керма, AMG Dynamics та AMG SOUND EXPERIENCE. Максимальна потужність силового агрегату досягається в режимі руху «Спорт +» (або в режимі кік-даун). Водій має можливість додатково підвищити градус задоволення від водіння — наприклад, на ізольованих від доріг загального користування трасах — завдяки функції ESP OFF (ESP ВИМК.).

Широкий діапазон звучання притаманний не тільки режимам руху, а й акустичній складовій автомобіля: в базовому варіанті Authentic («Автентичний»), клієнт залежно від умов руху і обраного режиму руху може регулювати по-спортивному «соковите» звучання автомобіля і його інтенсивність. Характерні для AMG звуки керування генеруються за допомогою додаткового апаратного забезпечення. Серед цього обладнання спеціальні динаміки, шейкери та звуковий генератор.

Ще одна можливість для посилення індивідуалізації: за допомогою кнопок на рульовому колесі AMG або через центральний дисплей водій може в будь-якому режимі руху перемикатися між варіантами звучання «Збалансований» (Balanced), «Спортивний» (Sport) і «Потужний» (Powerful). У режимі RACE START («Миттєвий старт») автомобіль генеруватиме унікальне звучання під стать динамічному розгону.

В рамках пакету AMG DYNAMIC PLUS додатково передбачено програму Performance («Спортивна динаміка») системи AMG SOUND EXPERIENCE, що пропонує ще більш емоційний акустичний досвід. Поряд зі звуками водіння вона включає і більшу частину так званих звуків подій — відповідних звуків для всіх автомобільних функцій, що генерують шуми. Сюди відносяться блокування та розблокування автомобіля, так само як і запуск та зупинка двигуна. Ця програма відтворює навіть клацання включення поворотів, оскільки багато водіїв не хотіли б позбавити себе звичних звуків. Абсолютним нововведенням став характерний звук у дусі AMG, що лунає під час посадки в автомобіль. Звуки подій можна в будь-який момент відключити через налаштування мультимедійної системи, причому окремо для зовнішньої та внутрішньої акустики.

Завдяки своєму дизайну у вигляді єдиної протяжної дуги (One Bow) AMG EQS 53 4MATIC+ з першого ж погляду чітко відрізняється від автомобілів з ДВС. Зовнішність передньої частини кузова з фарами головного освітлення DIGITAL LIGHT визначає решітка радіатора AMG в стилі Black Panel («Чорна панель») з хромованими вертикальними ламелями, інтегрованою зіркою Mercedes і логотипом AMG.

Як і EQS від Mercedes-EQ, автомобіль EQS 53 4MATIC+ від Mercedes-AMG також має коефіцієнт аеродинамічного опору 0,23 та вище. Ретельне допрацювання аеродинаміки сприяє також максимальній економічності як за повільного, так й за динамічного руху на високій швидкості. Щоб досягти цього, фахівці AMG з аеродинаміки провели безліч досліджень обтічності автомобіля, у тому числі і в аеродинамічній трубі, в результаті чого були вдосконалені як його базова форма, так і деякі особливості його дизайну.

У салоні EQS 53 4MATIC+ панує атмосфера спортивності завдяки сидінням AMG з індивідуальним дизайном та спеціальними варіантами оздоблення зі штучної шкіри ARTICO у поєднанні з мікрофіброю MICROCUT, а також контрастним декоративним простроченням червоного кольору. Як опція пропонуються варіанти оббивки зі шкіри Наппа, а також з характерним для AMG дизайном сидінь.

Автомобіль Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ комплектується інноваційним дисплеєм MBUX Hyperscreen. Цей великий вигнутий дисплейний модуль тягнеться від однієї передньої стійки кузова до іншої. Розташовуючись під загальним зовнішнім склом, три дисплеї візуально зливаються в один. Завдяки програмному забезпеченню, здатному до навчання, система MBUX повністю підлаштовується під свого користувача та робить йому персональні пропозиції щодо безлічі інформаційно-розважальних та автомобільних функцій, що підвищують комфорт. У Європі та Китаї перегляд динамічного контенту на дисплеї переднього пасажира допускається і під час руху. Тому перегляд фільмів, текстових повідомлень чи презентацій та серфінг в інтернеті можливий тут без обмежень. Можливим це робить так звана функція затемнення, що перешкоджає перегляду контенту водієм.

На відміну від інших моделей під брендом Mercedes-EQ, система MBUX в автомобілі EQS 53 4MATIC+ пропонує цілий ряд додаткових функцій, унікальних індикаторів на комбінації приладів, а також на мультимедійному та проекційному дисплеях. Швидкий доступ до режимів руху AMG DYNAMIC SELECT забезпечує відповідна клавіша прямого доступу на центральній консолі.

Ключові технічні характеристики Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Електродвигуни-генератори Два електродвигуни-генератори зі збудженням від постійних магнітів (PSM) Макс. потужність силового агрегата (без / з пакетом AMG DYNAMIC PLUS) 484 кВт / 560 кВт Макс. крутний момент (без / з пакетом AMG DYNAMIC PLUS) 950 Н∙м / 1020 Н∙м Привід повний привід AMG Performance 4MATIC+, що повністю регулюється Розгін від 0 до 100 км/год (без / з пакетом AMG DYNAMIC PLUS) 3,8 с / 3,4 с Максимальна швидкість3 (без / з пакетом AMG DYNAMIC PLUS) 220 км/год / 250 км/год Енергоємність АКБ, корисна (согласно WLTP) 107,8 кВт·год Номінальна напруга 396 Макс. потужність рекуперації 300 кВт Бортовий зарядний пристрій (серійно/опція) 11/22 кВт Макс. потужність зарядки постійним струмом 200 кВт Витрата електроенергії у змішаному циклі(WLTP) 23,9-21,5 кВт∙год/100 км Викиди CO 2 (згідно WLTP) 0 г/км Класс енергоекономічності A+ Запас ходу (згідно WLTP) 526-580 км Вага у спорядженому стані5 2.655 кг Показник С х від6 0,23

Більш детальну інформацію про автомобілі можна отримати на сайті офіційного дилера Mercedes-Benz «Західно-Український Автомобільний Дім» або за адресою: м. Львів, вул. Дж.Вашингтона, 8 чи телефоном +38 (067) 304 02 90.