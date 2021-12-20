Дилерський центр у Гамбургу

Mercedes-Benz досяг угоди зі своїми європейськими дилерами про перехід на модель агентства, за якої клієнти будуть купувати безпосередньо у виробника автомобілів, а не у дилера, повідомляє Automotive NewsEurope.

Брітта Сігер, відповідальна за продажі у Daimler, заявила, що до кінця 2023 року більше половини нових автомобілів Mercedes у Європі «повинні бути продані за агентською моделлю».

Очікується, що модель агентства буде представлена ​​в Німеччині, найбільшому автомобільному ринку Європи, а також у Великобританії до 2023 року. Пілотні проекти були проведені в Австрії, Швеції та Південній Африці.

У поточній моделі роздрібної торгівлі дилери купують машини у автовиробників і беруть на себе витрати на просування, а також утримання запасів. Вони отримують прибуток від маржі на продані транспортні засоби, але ця маржа може змінюватися в залежності від угод з окремими клієнтами.

Агентська модель перекладає більшу частину цих витрат на автовиробників. Дилери отримають винагороду за проданий автомобіль, а також дохід від післяпродажного обслуговування. Вони заробляли б менше грошей за транспортний засіб, але компенсували б різницю, зменшивши дорогі витрати на інвентар і рекламу.

Низка інших автовиробників, які продають в Європі, оголосили про свій намір перейти на модель агентства, частково, щоб скоротити витрати на розповсюдження, а також мати більший контроль над процесом продажу.

Інші виробники теж використовують таку модель продажів

Stellantis, створена цього року в результаті злиття PSA Group і Fiat Chrysler Automobiles, скасувала дилерські контракти з 1 червня 2023 року, готуючись до переходу на продаж через агентські продажі до 2026 року.

Volkswagen Group використовує модель агентства для продажу електромобілів з лінійки ID бренду VW і Audi.

Mercedes вважає, що клієнти отримають від такого кроку більшу прозорість цін і більший вибір транспортних засобів. Автовиробник стверджує, що для дилерів «нова модель агентства дає партнерам можливість навіть більше, ніж раніше, зосередитися на клієнтах та їх підтримці».

При цьому покупці можуть купувати авто двома методами: одні захочуть піти традиційним шляхом і почати з відвідування дилерського центру, тоді як інші можуть провести весь процес онлайн, включаючи віртуальний тур або тест-драйв.